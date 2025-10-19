 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 234,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Course automobile - Le GP des États-Unis à Austin restera au calendrier de la F1 jusqu'en 2034
information fournie par Reuters 19/10/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 restera sur le circuit des Amériques d'Austin au moins jusqu'à la fin de l'année 2034, a déclaré dimanche le sport appartenant à Liberty Media.

La course sur le circuit texan, l'un des trois aux États-Unis avec Miami et Las Vegas, a attiré certaines des plus grandes foules du calendrier, avec 430 000 spectateurs sur les trois jours l'année dernière.

"Avec ce contrat, COTA dépassera Watkins Glen en tant que plus ancien circuit de Formule 1 aux États-Unis", a déclaré le promoteur et président du circuit, Bobby Epstein, dans un communiqué.

"Grâce au soutien et à la merveilleuse ville hôte, le Grand Prix des États-Unis est devenu l'un des plus grands événements sportifs du monde, avec un impact économique annuel inégalé."

Le circuit construit à cet effet a accueilli une course pour la première fois en 2012 et est devenu l'un des favoris des pilotes et des fans les plus engagés, avec une offre qui le différencie des deux autres circuits temporaires du pays.

Le nouvel accord place également Austin en haut de la liste des sites ayant les plus longs contrats en Formule 1.

Miami et le Red Bull Ring en Autriche ont des contrats jusqu'en 2041 au moins, Bahreïn jusqu'en 2036, Melbourne et Monaco jusqu'en 2035, Silverstone jusqu'en 2034, tandis que l'Arabie saoudite et le Qatar ont des contrats jusqu'en 2032 au moins.

Sport

Valeurs associées

LIBERTY FORMUL RG-A
91,0900 USD NASDAQ -0,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Palestiniens courent pour se mettre à l'abri après une frappe israélienne à Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, le 19 octobre 2025 ( AFP / Eyad BABA )
    Regain de violences à Gaza, le cessez-le-feu menacé
    information fournie par AFP 19.10.2025 18:18 

    Israël a mené des frappes meurtrières dimanche dans la bande de Gaza en accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui dément, de violation du cessez-le-feu, menacé par ce regain de violences. Au 10e jour de la trêve, le Premier ministre israélien Benjamin ... Lire la suite

  • Une femme aymara se prépare à voter lors du second tour de l'élection présidentielle, à Laja, à environ 30 km à l'ouest de La Paz, le 19 octobre 2025. ( AFP / MARTIN BERNETTI )
    La Bolivie élit son prochain président entre deux candidats de droite
    information fournie par AFP 19.10.2025 17:39 

    Les Boliviens votent dimanche pour élire leur prochain président entre deux candidats de droite, dans un pays miné par une profonde crise économique qui a eu raison de vingt ans de gouvernements socialistes. Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales (12H00 ... Lire la suite

  • Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
    Le PSG bat difficilement Strasbourg, l'OL Lyonnes s'amuse
    information fournie par So Foot 19.10.2025 17:23 

    Strasbourg 0-1 PSG But : Kanjinga (65e) L’essentiel, c’est les trois points.… TM pour SOFOOT.com

  • Kenya: cérémonie funéraire de l'opposant historique Raila Odinga
    Kenya: cérémonie funéraire de l'opposant historique Raila Odinga
    information fournie par AFP Video 19.10.2025 17:05 

    La cérémonie funéraire de Raila Odinga s'est tenue dimanche à Bondo, dans l'ouest du Kenya, où une foule s'était rassemblée pour rendre hommage à l'opposant historique. Raila Odinga est mort en Inde, à l'âge de 80 ans, d'une probable crise cardiaque, déclenchant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank