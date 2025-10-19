Course automobile - Le GP des États-Unis à Austin restera au calendrier de la F1 jusqu'en 2034

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Grand Prix des États-Unis de Formule 1 restera sur le circuit des Amériques d'Austin au moins jusqu'à la fin de l'année 2034, a déclaré dimanche le sport appartenant à Liberty Media.

La course sur le circuit texan, l'un des trois aux États-Unis avec Miami et Las Vegas, a attiré certaines des plus grandes foules du calendrier, avec 430 000 spectateurs sur les trois jours l'année dernière.

"Avec ce contrat, COTA dépassera Watkins Glen en tant que plus ancien circuit de Formule 1 aux États-Unis", a déclaré le promoteur et président du circuit, Bobby Epstein, dans un communiqué.

"Grâce au soutien et à la merveilleuse ville hôte, le Grand Prix des États-Unis est devenu l'un des plus grands événements sportifs du monde, avec un impact économique annuel inégalé."

Le circuit construit à cet effet a accueilli une course pour la première fois en 2012 et est devenu l'un des favoris des pilotes et des fans les plus engagés, avec une offre qui le différencie des deux autres circuits temporaires du pays.

Le nouvel accord place également Austin en haut de la liste des sites ayant les plus longs contrats en Formule 1.

Miami et le Red Bull Ring en Autriche ont des contrats jusqu'en 2041 au moins, Bahreïn jusqu'en 2036, Melbourne et Monaco jusqu'en 2035, Silverstone jusqu'en 2034, tandis que l'Arabie saoudite et le Qatar ont des contrats jusqu'en 2032 au moins.