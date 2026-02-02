Courant fort sur Arteche, éclat retrouvé pour Pandora... krach bancaire chez BFF
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:49
Actions en hausse :
Arteche ( 7%) prend de l'altitude après la confirmation par le groupe que l'accord d'actionnaires entre Ziskua Ber et Finkatze Kapitala Finkatuz est bien en vigueur. Le marché y voit un signal de stabilité de l'actionnariat à la veille du transfert du titre sur le marché principal espagnol, l'accord ne prévoyant par ailleurs aucune restriction sur les cessions de titres.
Pandora ( 8%) s'adjuge nettement les faveurs du marché en début de séance. Le titre profite de la chute des métaux précieux, avec un or en repli de 2% et un argent en baisse de 3%, améliorant les perspectives de coûts et de marges du bijoutier.
Elisa ( 5%) se redresse après une série de révisions de recommandations. Inderes et SEB relèvent leur avis à l'achat avec des objectifs portés à 44 et 42 euros, tandis que Nordea passe à conserver. Les ajustements plus prudents de Barclays et Morgan Stanley, objectifs ramenés à 40 euros, sont éclipsés par ce rééquilibrage globalement plus favorable.
Delivery Hero ( 3%) se distingue à la hausse après le ton plus constructif adopté par Barclays. Le broker confirme son opinion à l'achat et relève son objectif de cours de 36,40 EUR à 39,40 EUR. Ce signal positif relance l'intérêt pour le titre, porté par une lecture plus confiante de son potentiel boursier.
Heineken ( 2%) avance après avoir finalisé le rachat des activités boissons et distribution de FIFCO. Le groupe peut désormais lancer l'intégration, attendue d'ici la fin de l'année, avec le dirigeant de FIFCO maintenu aux commandes. L'opération s'inscrit dans la stratégie EverGreen 2030 et renforce l'exposition du brasseur en Amérique centrale, via un portefeuille élargi et des synergies commerciales et logistiques.
BAM Groep ( 2%) progresse en début de séance après l'annonce de la cession de 933 logements neufs à Amsterdam au Bouwinvest Residential Fund. Cette opération, réalisée via AM et Ballast Nedam Development, met en lumière la dynamique soutenue du résidentiel et apporte de la visibilité sur l'activité du groupe.
Generali ( 2%) se renforce en début de séance après des informations de La Stampa évoquant une rencontre imminente entre les PDG de deux groupes, susceptible d'ouvrir la voie à la création d'une coentreprise dans la gestion de patrimoine. Le marché salue la perspective de synergies stratégiques dans un métier à forte récurrence.
Actions en baisse :
BFF Bank (-33%) s'effondre après une série d'annonces négatives mêlant révision comptable, abaissement des objectifs et changement de direction. La banque passe 95 MEUR de provisions en 2025, rectifie ses comptes 2024 et ramène son objectif de résultat net ajusté 2026 à 160 MEUR, contre 240 MEUR auparavant. Le départ du directeur général Massimiliano Belingheri, remplacé par le directeur financier Giuseppe Sica, achève de fragiliser la confiance du marché.
Pharming Group (-15%) chute après une lettre de réponse complète de la FDA, qui réclame des données supplémentaires pour Joenja chez les enfants de 4 à 11 ans. Le groupe prévoit une réunion avec le régulateur pour préparer une nouvelle soumission, l'indication chez les patients de 12 ans et plus restant inchangée.
Eramet (-7%) recule nettement après l'éviction avec effet immédiat de son directeur général, Paulo Castellari, moins d'un an après sa nomination. La présidente du conseil, Christel Bories, assure l'intérim dans l'attente d'un successeur, un changement de gouvernance jugé déstabilisant par le marché à l'approche des résultats annuels.
Kempower (-5%) cède du terrain après un nouveau coup de rabot de Nordea. La banque abaisse son objectif de cours à 12,5 euros contre 13 auparavant et réitère sa recommandation de vente, maintenant donc la pression sur le dossier.
Sinch (-4%) fléchit après la dégradation de sa recommandation par SEB, passée d'achat à conserver. La banque abaisse dans le même temps son objectif de cours à 29 couronnes contre 35 auparavant, ravivant les doutes sur le potentiel à court terme du titre.
Aurubis (-3%) corrige dans le sillage du repli brutal des métaux. Le titre pâtit de la baisse d'environ 5% du prix du cuivre depuis vendredi, après un rallye qui l'avait porté sur des sommets historiques. La correction touche aussi l'or et l'argent, pesant sur l'ensemble du secteur, malgré le récent relèvement des perspectives du groupe.
TotalEnergies (-2%) recule en début de séance, pénalisé par la chute d'environ 2% des cours du pétrole, qui pèse sur l'ensemble du secteur énergétique. L'annonce d'un contrat de 5 MEUR signé par Entech pour un projet éolien-stockage en Guadeloupe, bien que positive sur le plan industriel, reste sans effet immédiat sur le titre.
Mycronic (-2%) s'oriente à la baisse en début de séance après un ajustement de broker. Nordea abaisse légèrement son objectif de cours à 252 couronnes, contre 255 auparavant, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.
