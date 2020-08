Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coups de feu entendus à Beyrouth en pleine manifestation contre le gouvernement Reuters • 08/08/2020 à 18:15









BEYROUTH, 8 août (Reuters) - Des coups de feu ont été entendus samedi dans le centre de Beyrouth où des manifestants se sont rassemblés pour exprimer leur colère le gouvernement et la classe politique quatre jours après l'explosion qui a ravagé de la port et plusieurs quartiers de la capitale libanaise. La police a confirmé à l'agence Reuters que des balles avaient été tirées. Les images retransmises en direct par des télévisions libanaises ont montré plusieurs personnes visiblement touchées par des balles en caoutchouc. En marge de ce rassemblement sous tension, plusieurs dizaines de manifestants ont par ailleurs fait irruption à l'intérieur du ministère libanais des Affaires étrangères, criant leur colère contre le gouvernement et la classe politique. Un portrait du président Michel Aoun a également été brûlé. (Michael Georgy et Ellen Francis avec Suleiman Al-Khalidi à Amman version française Henri-Pierre André)

