Coupang passe à la perte suite à la violation de données qui affecte le quatrième trimestre et prévoit une croissance modérée à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Coupang enregistre une perte au 4ème trimestre, le chiffre d'affaires est inférieur aux estimations sur fond de violation de données

*

Les clients actifs sont en baisse au 4ème trimestre, le CFO voit une stabilisation

*

La croissance et la rentabilité resteront faibles à court terme

(Ajoute les commentaires de la conférence téléphonique de Coupang, le contexte dans les paragraphes 6-9, 11-13; les puces) par Heekyong Yang et Bipasha Dey

Le géant du commerce électronique Coupang CPNG.N a essuyé une perte au quatrième trimestre jeudi et a annoncé des revenus inférieurs aux estimations des analystes, pénalisé par les retombées d'une violation de données en Corée du Sud.

Coupang Korea, qui génère plus de 90 % du chiffre d'affaires total du groupe, a été confronté à une réaction négative du public après la divulgation d'une violation de données en novembre concernant quelque 34 millions de clients.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour la période octobre-décembre s'est élevé à 8,8 milliards de dollars, contre 8,9 milliards de dollars prévus par LSEG SmartEstimate, qui privilégie les analystes les plus précis.

La société a enregistré une perte de 26 millions de dollars au quatrième trimestre , alors qu'elle avait réalisé un bénéfice l'année précédente. Les actions de Coupang cotées à New York ont clôturé en hausse de 1,9 %.

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le directeur financier Gaurav Anand a déclaré que les clients actifs dans son segment de commerce de produits ont augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 24,6 millions au quatrième trimestre, bien qu'ils aient diminué par rapport aux 24,7 millions du trimestre précédent, ce qui semble être lié à la violation des données.

"Nous constatons une stabilisation depuis la fin du quatrième trimestre, avec un grand nombre de clients qui réactivent leurs comptes et une amélioration des tendances en matière de croissance de la clientèle", a déclaré Gaurav Anand.

Il a ajouté que la croissance en monnaie constante de son segment de commerce de produits a probablement atteint son niveau le plus bas en janvier, à environ 4 %, avant de montrer des signes d'amélioration en février. Pour le premier trimestre, Coupang prévoit une croissance du chiffre d'affaires consolidé en monnaie constante de 5 à 10 %.

Gaurav Anand a déclaré que la croissance et la rentabilité resteraient faibles au cours des prochains mois, reflétant les retombées persistantes de la violation de données, bien que l'impact devrait progressivement diminuer au cours de l'année.

CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DE DONNÉES

L'entreprise a déclaré que la violation avait exposé les noms, les numéros de téléphone et les adresses de livraison des utilisateurs, bien que les détails de paiement ou les identifiants de connexion n'aient pas été compromis. Coupang a déclaré qu'elle "prendrait toutes les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux dommages et continuerait à renforcer les mesures de protection afin d'éviter que la situation ne se reproduise."

Harold Rogers, directeur intérimaire des activités de Coupang en Corée du Sud, a déclaré que l'entreprise n'avait pas détecté d'utilisation abusive des données des clients imputable à l'incident et qu'elle n'avait trouvé à ce jour aucune preuve d'un "préjudice secondaire."

Harold Rogers a ajouté que la violation résultait d'une attaque ciblée menée par un ancien employé qui a tiré parti de sa connaissance des systèmes de Coupang, citant les conclusions de l'enquête d'une société de cybersécurité.

Toutefois, le ministère sud-coréen des sciences a déclaré ce mois-ci que la violation était due à des défaillances de gestion chez Coupang plutôt qu'à une cyberattaque sophistiquée .

Depuis l'incident, ses rivaux ont profité de l'occasion pour détourner les acheteurs de la plateforme.

L'entreprise est également confrontée à des vents contraires en raison d'une proposition de modification de la réglementation qui pourrait accroître la concurrence dans le domaine des livraisons ultra-rapides de nuit, qui constituent la pierre angulaire de sa domination du marché.

Par ailleurs, plus tôt dans la journée de jeudi, le régulateur sud-coréen de la concurrence a infligé à Coupang une amende de 2,2 milliards de wons (1,53 million de dollars) pour avoir fait pression sur ses fournisseurs afin qu'ils réduisent leurs prix et supportent des coûts supplémentaires pour atteindre leurs marges bénéficiaires, ainsi que pour avoir retardé les paiements aux fournisseurs. L'amende n'est pas liée à la violation de données.

(1 $ = 1 433,3200 won)