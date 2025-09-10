 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coupang obtient le rejet d'une action en justice intentée par des actionnaires américains concernant l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 20:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a rejeté mercredi une plainte accusant Coupang CPNG.N , une société de commerce électronique parfois surnommée l'Amazon de la Corée du Sud, d'avoir escroqué ses actionnaires pendant et après son introduction en bourse en 2021.

Le juge de district américain Vernon Broderick, à Manhattan, a déclaré qu'aucune des déclarations et omissions contestées de Coupang n'était matériellement trompeuse, et que les plaignantes avaient déposé certaines actions trop tard.

Vernon Broderick a rejeté l'action intentée par plusieurs fonds de pension publics de la ville de New York avec préjudice, ce qui signifie que l'action ne peut pas être intentée à nouveau.

