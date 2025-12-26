 Aller au contenu principal
Coupang en hausse ; l'entreprise affirme que les données client ayant fait l'objet d'une fuite ont été supprimées
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 décembre - ** Les actions du distributeur en ligne Coupang

CPNG.N augmentent de 5,6 % à 24,06 $ avant le marché ** La société a déclaré jeudi que le suspect a supprimé toutes les informations des clients ayant fait l'objet d'une fuite, selon une déclaration envoyée par courriel

** L'ancien employé aurait téléchargé les données personnelles d'environ 3 000 clients sur les 33 millions de clients de CPNG, qui ont été supprimées sans transfert à une tierce partie

** Le ministère sud-coréen de la science a déclaré que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête et que les affirmations de CPNG n'avaient pas été confirmées par les autorités

** En début de semaine, la société a également été poursuivie par un tribunal américain dans le cadre d'une action collective d'investisseurs alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières

** La brèche, décrite comme la pire de Corée du Sud depuis plus d'une décennie, a compromis les données personnelles d'environ 33 millions de clients de la société

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de 3,7 % depuis le début de l'année, mais elle a chuté d'environ 19 % depuis le 1er décembre, date à laquelle la nouvelle de la violation a été rapportée pour la première fois

