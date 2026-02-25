Coupang déclare qu'un ancien employé a conservé les données de clients d'un compte basé à Taïwan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coupang Inc CPNG.N a déclaré dans un communiqué mercredi qu'un ancien employé qui a volé des informations sur les clients avait accès aux données d'environ 200 000 comptes d'utilisateurs à Taïwan et avait conservé les informations d'un compte basé à Taïwan.

Coupang a déclaré que cette découverte s'inscrivait dans le cadre des fuites de données annoncées précédemment.