Coupang confirme d'autres fuites de données qui, selon un collaborateur sud-coréen, ont "ébranlé" les relations avec les États-Unis

(Correction de l'article du 5 février afin de préciser au premier point que la fuite de données supplémentaire annoncée faisait partie de la même violation antérieure)

Coupang confirme que les données de 165 000 utilisateurs supplémentaires ont été divulguées lors de la brèche

La Corée du Sud confrontée à l'augmentation des droits de douane de Trump à 25 %

Un haut responsable de la sécurité déclare que la faille de Coupang et le commerce américain sont "liés"

par Kyu-seok Shim et Jack Kim

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang, cotée en bourse aux Etats-Unis, a confirmé jeudi que les données de 165.000 utilisateurs supplémentaires avaient été divulguées lors d'une importante faille de sécurité, ce qui, selon un responsable du gouvernement sud-coréen, a ébranlé l'alliance du pays avec les Etats-Unis. Coupang Korea fait l'objet d'une enquête du gouvernement sud-coréen à la suite de la fuite, l'année dernière, de données personnelles concernant plus de 33 millions de clients , ce qui a créé des frictions entre les alliés en matière de commerce et de sécurité. Jeudi, Coupang a déclaré avoir identifié d'autres clients touchés par la fuite de novembre, qui concernait des coordonnées, notamment des noms, des numéros de téléphone et des adresses. Aucune information de paiement ou de connexion n'a été compromise et les utilisateurs ont été informés conformément aux directives du gouvernement, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Coupang Korea, exploité par Coupang Inc CPNG.N et qui génère la majeure partie des revenus de la société mère, a été confronté à une réaction négative du public et des législateurs après la divulgation de la fuite de l'année dernière.

La violation, qui a touché les deux tiers de la population sud-coréenne, a déclenché de vastes enquêtes policières et réglementaires et des poursuites judiciaires contre la société, ainsi que des plaintes de la part d'investisseurs et de législateurs américains selon lesquelles une société américaine était la cible d'actions discriminatoires. Coupang fait également l'objet d'un contrôle fiscal en Corée du Sud et d'une plainte déposée par le parlement du pays contre son fondateur et ses anciens dirigeants. Wi Sung-lac, conseiller présidentiel sud-coréen en matière de sécurité nationale, a déclaré que la question de Coupang affectait une série de questions clés en matière de commerce et de sécurité entre les alliés, dans un entretien avec le quotidien Kyunghyang publié jeudi.

La décision de M. Trump d'augmenter les droits de douane sur les produits sud-coréens de 15 % à 25 % est "liée" à l'affaire Coupang et à plusieurs autres questions sur lesquelles Washington se concentre, y compris une mesure sud-coréenne visant à renforcer la réglementation contre les opérateurs de plates-formes numériques qui pourrait affecter les entreprises américaines.

"Nous avons établi des liens avec les États-Unis, la Chine et le Japon, mais l'un des piliers de ces liens est ébranlé par les discussions sur l'augmentation des droits de douane", a déclaré M. Wi.

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé à des sanctions sévères en cas de négligence lors de violations de données, estimant que la fuite de Coupang devrait servir de rappel à l'ordre.