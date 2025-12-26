Coupang bondit ; l'entreprise affirme que les données de ses clients qui ont fuité ont été effacées

26 décembre - ** Les actions du distributeur en ligne Coupang

CPNG.N ont bondi de11 % à 25,25 $; l'action est en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage depuis plus de sept mois ** La société a déclaré jeudi que le suspect a supprimé toutes les informations des clients ayant fait l'objet d'une fuite, selon une déclaration envoyée par courriel

** L'ancien employé aurait téléchargé les données personnelles d'environ 3 000 clients sur les 33 millions de clients de CPNG, qui ont été supprimées sans transfert à une tierce partie

** Le ministère sud-coréen de la science a déclaré que l'incident faisait toujours l'objet d'une enquête et que les affirmations de CPNG n'avaient pas été confirmées par les autorités ** En début de semaine, Co a également été poursuivie devant un tribunal américain dans le cadre d'une action collective d'investisseurs alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières

** La faille, décrite comme la pire de Corée du Sud depuis plus d'une décennie, a compromis les données personnelles d'environ 33 millions de clients de Co **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a augmenté deprès de 15 % depuis le début de l'année, mais a chuté d'environ 5,6 % depuis le 1er décembre, date à laquelle la nouvelle de la violation a été rapportée pour la première fois