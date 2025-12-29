 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coupang annonce un dédommagement de 1,18 milliard de dollars aux utilisateurs sud-coréens pour la fuite de données
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 02:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter les détails, le contexte)

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang CPNG.N a annoncé lundi un programme de compensation de 1,69 trillion de wons (1,18 milliard de dollars) aux détenteurs de 33,7 millions de comptes pour une fuite massive de données qui a suscité des réactions négatives de la part des utilisateurs et des législateurs.

Coupang a déclaré que les utilisateurs recevront des bons de 50 000 wons chacun pour ses différents services.

Ce plan intervient un jour après que le fondateur de Coupang, Kim Bom, a présenté ses premières excuses publiques pour la violation de données et s'est engagé à accélérer les mesures de compensation. Toutefois, Kim a refusé d'assister aux audiences parlementaires prévues mardi et mercredi, invoquant des engagements antérieurs.

(1 $ = 1 434,6000 won)

Valeurs associées

COUPANG RG-A
24,280 USD NYSE +6,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank