Coupang annonce un dédommagement de 1,18 milliard de dollars aux utilisateurs sud-coréens pour la fuite de données

(Ajouter les détails, le contexte)

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang CPNG.N a annoncé lundi un programme de compensation de 1,69 trillion de wons (1,18 milliard de dollars) aux détenteurs de 33,7 millions de comptes pour une fuite massive de données qui a suscité des réactions négatives de la part des utilisateurs et des législateurs.

Coupang a déclaré que les utilisateurs recevront des bons de 50 000 wons chacun pour ses différents services.

Ce plan intervient un jour après que le fondateur de Coupang, Kim Bom, a présenté ses premières excuses publiques pour la violation de données et s'est engagé à accélérer les mesures de compensation. Toutefois, Kim a refusé d'assister aux audiences parlementaires prévues mardi et mercredi, invoquant des engagements antérieurs.

(1 $ = 1 434,6000 won)