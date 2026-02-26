Coupang annonce un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant les attentes des analystes

Le géant du commerce électronique Coupang Inc CPNG.N a affiché jeudi une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, manquant ainsi les estimations des analystes.

Les recettes pour la période octobre-décembre se sont élevées à 8,8 milliards de dollars, contre une prévision de 8,9 milliards de dollars de LSEG SmartEstimate, qui est pondérée en faveur des analystes les plus régulièrement précis.