Coupang annonce un chiffre d'affaires de 8,8 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant les attentes des analystes
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 22:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant du commerce électronique Coupang Inc CPNG.N a affiché jeudi une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, manquant ainsi les estimations des analystes.

Les recettes pour la période octobre-décembre se sont élevées à 8,8 milliards de dollars, contre une prévision de 8,9 milliards de dollars de LSEG SmartEstimate, qui est pondérée en faveur des analystes les plus régulièrement précis.

Valeurs associées

COUPANG RG-A
18,670 USD NYSE +1,74%
