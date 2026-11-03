Coup dur pour Google : un conseiller de la Cour de justice de l'UE met en garde contre le risque qu'un chatbot basé sur l'IA enfreigne les règles en matière de droits d'auteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du Conseil européen des éditeurs aux paragraphes 13 et 14, modification du titre et du premier paragraphe, ajout de précisions au paragraphe 9)

* Les droits des éditeurs peuvent être violés lorsque Gemini réutilise des articles sous une forme reconnaissable

* Tensions entre les éditeurs et les plateformes concernant l'utilisation d'articles de presse par les chatbots

* La Cour de justice de l’Union européenne se prononcera sur cette affaire dans les prochains mois

* Google estime que les exceptions relatives aux textes et aux données sont essentielles pour la compétitivité de l’Europe et le développement de l’IA

par Inti Landauro et Foo Yun Chee

Google a essuyé un revers mardi lorsqu'un conseiller de la plus haute juridiction européenne a déclaré que l'utilisation par son chatbot Gemini d'articles d'éditeurs pour répondre aux requêtes des internautes pourrait enfreindre les règles du droit d'auteur.

Cette affaire met en évidence les tensions croissantes entre les éditeurs et les grandes plateformes en ligne concernant l’utilisation, par les chatbots dotés d’IA de ces dernières, d’articles de presse sans ce que les éditeurs considèrent comme une rémunération adéquate. Ces tensions ont donné lieu à des plaintes auprès des autorités de la concurrence européennes et nationales.

L'affaire portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, siégeant à Luxembourg, opposait l'opérateur de site web hongrois Like Company au chatbot d'intelligence artificielle Gemini de Google ( GOOGL.O ), l'entreprise basée aux États-Unis.

Un jugement défavorable à Google, qui pourrait contraindre le géant technologique à verser des redevances pour l’utilisation de ce type de contenu, pourrait offrir une bouée de sauvetage aux médias en ligne tels que Like Company. Ces derniers ont vu leur trafic diminuer à mesure que les résumés d’actualités rédigés par des chatbots basés sur l’IA, comme Gemini, remplacent de plus en plus les résultats des moteurs de recherche traditionnels, qui incluent des liens hypertextes vers les sites web des médias.

« Lorsqu’un chatbot alimenté par un modèle linguistique de grande envergure (LLM) récupère une publication sur le site web d’un éditeur de presse, réutilise cette publication pour générer une réponse et fournit cette réponse à l’utilisateur, le droit de l’éditeur de presse peut être violé dans certaines circonstances », a déclaré l’avocat général Maciej Szpunar .

Les réponses de Gemini relèvent du droit de reproduction des éditeurs lorsque les chatbots accèdent aux publications en contournant illégalement les barrières de paiement ou d’autres barrières techniques, ou lorsqu’ils réutilisent “la forme d’expression de cette publication d’une manière reconnaissable”, a-t-il précisé.

Les règles du droit d’auteur ne protègent pas les “simples faits” rapportés par les publications de presse, mais “uniquement la forme d’expression spécifique”, a-t-il ajouté.

En revanche, a-t-il précisé, l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner des modèles de langage (LLM) – des systèmes d’IA qui exploitent de vastes quantités de texte pour générer des réponses semblables à celles d’un humain et résumer des informations – est “librement autorisée en vertu de l’exception relative à l’exploration de textes et de données”.

M. Szpunar a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Google ait utilisé les articles de l’éditeur hongrois pour entraîner Gemini.

La Cour, qui suit généralement les avis non contraignants de la majorité de ses conseillers, rendra son arrêt dans les mois à venir.

Un porte-parole de Google a déclaré: “Les exceptions relatives à l’exploration de textes et de données prévues par le droit européen sont essentielles pour la compétitivité de l’Europe et le développement de l’IA, et nous prenons acte de l’avis de l’avocat général reconnaissant que le droit de l’Union européenne autorise l’entraînement de l’IA à partir d’informations accessibles au public.”

“Gemini apprend des schémas linguistiques pour créer des résultats originaux plutôt que de reproduire du contenu, le tout soutenu par des contrôles étendus mis en place par les éditeurs, qui offrent aux titulaires de droits un choix clair et la possibilité de se désengager.”

Le Conseil européen des éditeurs a souligné qu’il était important de faire la distinction entre autoriser l’indexation pour la recherche et autoriser des réponses générées par l’IA qui se substituent aux reportages originaux.

“Le rôle prépondérant de Google en tant que « gardien » dans le domaine de la recherche rend cela particulièrement important. Les éditeurs dépendent de Google pour atteindre leurs lecteurs, tandis que Google fournit de plus en plus de réponses générées par l’IA directement aux utilisateurs,” a déclaré Angela Mills Wade, directrice exécutive du Conseil.

“Les éditeurs ne devraient pas avoir à choisir entre la visibilité dans les résultats de recherche et la protection de leurs droits. Le contrôle exercé par Google sur l’accès aux audiences ne devrait pas non plus servir de levier pour s’assurer l’accès au contenu des éditeurs au profit des services d’IA,” a-t-elle ajouté.