Coup de blues sur les Bourses européennes

(AOF) - L'humeur est au pessimisme sur les marchés européens : le CAC 40 perd 1,23%, à 8009,93 points. Si jusqu'à présent la saison des résultats s'est déroulée favorablement, les bonnes nouvelles sont largement prises en compte dans les cours. Le thème de l'IA, moteur très important pour la croissance des marchés, connait une certaine fatigue. La baisse est générale à Paris, seules deux valeurs du CAC 40, Unibail et Pernod Ricard, et dix membres du SBF 120 échappent à la baisse.

Edenred affiche la plus forte baisse du CAC 40 car certains objectifs de son plan stratégique ont déçu. La performance trimestrielle de Vicat est en revanche saluée.

Les investisseurs vont continuer de naviguer dans le brouillard s'agissant de l'économie américaine. Le shutdown empêche la publication de plusieurs statistiques économiques, dont le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en septembre.

"Aujourd'hui, l'arrêt de l'activité dans nombre de services du gouvernement fédéral américain devrait atteindre le record historique de 2018, soit 35 jours. En l'absence d'accord imminent entre Républicains et Démocrates pour adopter le budget au Sénat, nous devrions donc battre le record de paralysie des services de l'Etat," souligne LBPAM. "L'organisme indépendant du Congrès chargé des prévisions budgétaires (le CBO) a estimé cette semaine que le coût du shutdown était de 0,3 points de pourcentage du PIB par semaine. Difficile à ce stade de savoir quand cette impasse va s'arrêter".