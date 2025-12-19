Coty se sépare de Wella dans le cadre d'un accord de $750 mlns avec KKR

Coty COTY.N a déclaré vendredi avoir vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars (640,15 millions d'euros), tout en conservant ses droits à une part de toute vente future ou du produit d'une introduction en Bourse (IPO).

Le groupe américain, propriétaire des marques Rimmel et Max Factor, a déclaré qu'il avait droit à 45% de tout produit d'une vente ou d'une IPO de l'entreprise une fois que le rendement privilégié de KKR serait atteint, et qu'il prévoyait d'utiliser la majeure partie de l'argent initial pour réduire sa dette.

Le fabricant américain de cosmétiques a indiqué que la cession complétait un programme lancé en 2020 pour rationaliser son portefeuille et ses opérations. Coty avait racheté Wella à Procter & Gamble PG.N en 2015 dans le cadre d'une transaction de 12,5 milliards de dollars pour les activités de beauté de P&G.

Au cours des deux dernières années, la société s'est efforcée de stimuler les ventes dans sa catégorie de produits de beauté grand public, alors qu'elle fait face à la concurrence accrue de nouvelles marques.

En avant-Bourse, vendredi, l'action gagnait 2%, tandis que le titre a chuté de plus de 70% au cours des deux dernières années.

Fondée en 1904 à Paris, Coty, qui exploite sous licence les marques de parfums de Gucci, Chloé et Burberry, a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars, selon les données du LSEG. Au début de l'année, le groupe a lancé un examen stratégique et envisagé de vendre ses activités afin de se recentrer sur son segment des parfums.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que l'actionnaire de contrôle, JAB Holding, prévoyait un remaniement de la direction de Coty qui pourrait se traduire par le départ du président du conseil d'administration et du directeur général.

