Coty recule après la publication de prévisions de résultats décevantes et l'absence de perspectives annuelles

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20 août - ** L'action de Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, recule de 5,6 % à 2,87 dollars en pré-ouverture

** Mercredi, la société a annoncé que ses prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours étaient inférieures aux attentes et a décidé de ne pas communiquer ses perspectives annuelles, qualifiant l’exercice 2027 d’« année de transition » alors qu’elle poursuit la refonte de ses activités

** J.P. Morgan maintient sa note “neutre” sur Coty, soulignant que le trimestre a bénéficié du calendrier des expéditions liées à l’Amazon Prime Day, mais s’attendant à une performance en baisse par rapport au trimestre précédent

** “L’appétit pour investir dans un énième plan est probablement limité, d’autant plus que des marques de beauté de meilleure qualité comme Estée Lauder EL.N ou e.l.f. Beauty

ELF.N offrent toutes deux, selon nous, de meilleures perspectives à mesure que le secteur de la beauté sous-jacent se redresse” – JPM

** Coty prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 11 et 13 cents au premier trimestre, soit un chiffre inférieur aux estimations des analystes (14 cents), selon les données compilées par LSEG

** Dix-huit analystes attribuent en moyenne la note “conserver” au titre; le cours-cible médian s’établit à 2,8 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 1,6 % depuis le début de l'année