Coty recule après de faibles prévisions de bénéfices et l'absence de perspectives annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

20 août - ** L'action de Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, recule d'environ 8% à 2,775 dollars

** La société a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et a suspendu ses prévisions annuelles, qualifiant l'exercice 2027 d'"année de transition" alors qu'elle poursuit la restructuration de ses activités

** RBC a abaissé la note de COTY de "surperformance" à "en ligne avec le secteur", estimant que la voie vers une croissance durable est de plus en plus incertaine en raison de la résiliation de la licence Gucci, des efforts de redressement en cours, des besoins de réduction des coûts et d’une visibilité limitée sur les résultats

* La banque estime que l’annonce de la nomination d’un nouveau directeur financier ajoute encore à l’incertitude

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 11 et 13 cents au premier trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes (14 cents) – données compilées par LSEG

** 18 analystes attribuent en moyenne la note "conserver" au titre; le cours-cible médian est de 2,8 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, le titre avait reculé de 1,6% depuis le début de l'année