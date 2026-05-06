Coty recule après avoir annoncé une baisse de ses ventes due au conflit au Moyen-Orient

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6 mai -

** L'action de Coty COTY.N , société mère de CoverGirl, recule de près de 2 % à 2,51 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a signalé mardi que le conflit au Moyen-Orient avait signalé une baisse de ses ventes , alors même qu'elle s'appuyait sur des mesures de réduction des coûts pour rétablir son objectif de bénéfice annuel

** J.P. Morgan, qui maintient une position « neutre », estime que les efforts de restructuration répétés de Coty lassent les investisseurs et se montre sceptique quant à un nouveau plan de redressement, d'autant plus que des concurrents de plus haut de gamme dans le secteur de la beauté, tels qu'Estée Lauder EL.N et e.l.f. Beauty ELF.N , ont également perdu la faveur des investisseurs

** Coty a annoncé un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 mars, dépassant légèrement les estimations de 1,27 milliard de dollars, grâce à ses marques haut de gamme telles que Marc Jacobs, Chloé et Kylie Cosmetics

** Dix-huit analystes attribuent en moyenne la note « conserver » à l'action; l'objectif de cours médian est de 2,5 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé d'environ 17 % depuis le début de l'année