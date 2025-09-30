 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Coty reconsidère son activité beauté grand public pour se concentrer sur le parfum
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 12:39

Coty COTY.N a déclaré mardi avoir lancé une étude stratégique de ses activités de beauté grand public, le fabricant de cosmétiques prévoyant de se concentrer sur son activité parfums plus rentable, ainsi que des changements au sein de son équipe de direction.

L'examen se concentrera sur le segment des cosmétiques couleur grand public d'une valeur de 1,2 milliard de dollars (1,02 milliard d'euros), qui comprend des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur son activité autonome au Brésil.

Le fabricant de cosmétiques listé à New York indique explorer toutes les options, y compris les partenariats, les cessions et les scissions.

Coty prévoit de consolider toutes les marques de parfums et d'arômes afin de renforcer son activité parfums, qui est le principal moteur de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, tout en visant à maintenir une croissance régulière dans les secteurs des cosmétiques et des soins de la peau.

L'information a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal mardi plus tôt dans la journée.

"Cette nouvelle phase de notre transformation porte sur la clarté et le ciblage", a déclaré Sue Nabi, directrice générale du groupe Coty, notamment propriétaire de la marque de parfums Chloé.

Gordon von Bretten, membre du conseil d'administration de Coty et ancien directeur de la transformation, dirigera l'unité beauté grand public en tant que président et sera également responsable de l'examen stratégique.

Dans le cadre de la réorganisation, Stefano Curti, directeur des marques, et Alexis Vaganay, directeur commercial de l'unité grand public, quitteront leurs fonctions, a indiqué la société.

"Cette nouvelle structure permettra également de donner un nouvel élan et de mieux cibler la beauté grand public, en la positionnant pour être plus compétitive dans un paysage de la beauté en pleine évolution", a déclaré Sue Nabi.

La directrice générale a déclaré qu'elle souhaitait développer le portefeuille prestige de Coty grâce à des lancements à succès et à la valorisation des marques.

Le mois dernier, Coty avait annoncé prévoir une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison du ralentissement de la demande de ses produits de beauté.

La société avait investi de manière disproportionnée dans son activité de produits de beauté grand public aux États-Unis, au détriment de son unité de parfums, mais elle a ensuite changé de cap lorsque les produits de beauté grand public ont été confrontés à la concurrence acharnée de rivaux en ligne à bas prix.

(Rédigé par Nilutpal Timsina, Shivani Tanna et Ruchika Khanna à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

