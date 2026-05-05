Coty réaffirme son objectif de bénéfice annuel, mais met en garde contre les défis au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Koyena Das

Coty COTY.N , la société mère de CoverGirl, a signalé mardi que ses ventes avaient été affectées par le conflit au Moyen-Orient, alors même qu'elle s'appuyait sur des mesures de réduction des coûts pour rétablir son objectif de bénéfice annuel.

En février, la société avait retiré ses prévisions annuelles , le nouveau directeur général par intérim Markus Strobel appelant à une discipline et une exécution accrues pour redresser des résultats financiers en berne.

Mardi, Coty a prévu un bénéfice par action ajusté pour 2026 compris entre 33 et 35 cents, soit un niveau supérieur à l'estimation des analystes de 27 cents, selon les données compilées par LSEG.

En septembre, la société a lancé une révision stratégique de sa division beauté grand public, qui pourrait déboucher sur la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, à un moment où le secteur est confronté à une demande incertaine. Elle prévoit également de réduire les lancements de produits de moindre envergure et de réduire ses dépenses marketing.

Coty a déclaré mardi qu'elle était sur le point de conclure son "évaluation de portefeuille".

Au troisième trimestre, la perte nette de la société s'est creusée, passant de 409 millions de dollars l'année précédente à 411,4 millions de dollars. Sur une base ajustée, la société a enregistré une perte par action de 3 cents.

La société a déclaré que les perturbations au Moyen-Orient avaient pesé sur son chiffre d'affaires de 1,4 % au cours du trimestre et s'attend à ce que les ventes du quatrième trimestre soient affectées de 2 % à 3 %.

« Le conflit au Moyen-Orient continue de peser sur les tendances des ventes dans la région, tandis que la demande des consommateurs sur les marchés développés est restée globalement stable par rapport aux périodes récentes », a déclaré Coty.

Le Moyen-Orient représente un pourcentage à un chiffre moyen des ventes annuelles de Coty.

La société new-yorkaise prévoit une baisse de son chiffre d'affaires à périmètre constant au quatrième trimestre de l'ordre de 5 %, contre une baisse de 8 % un an plus tôt.

Coty a annoncé un chiffre d'affaires de 1,28 milliard de dollars pour le troisième trimestre clos le 31 mars, dépassant légèrement les estimations de 1,27 milliard de dollars, grâce à ses marques haut de gamme telles que Marc Jacobs, Chloé et Kylie Cosmetics.