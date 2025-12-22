Coty nomme Strobel, de P&G, au poste de directeur général par intérim ; Nabi quitte l'entreprise

Le fabricant américain de cosmétiques Coty COTY.N a nommé Markus Strobel, un vétéran de Procter & Gamble, directeur général et président exécutif par intérim lundi, lui confiant les rênes alors que la société mère CoverGirl lutte contre une chute brutale du cours de ses actions et contre la pression exercée sur ses activités de masse.

Les actions de Coty ont chuté de plus de 50 % cette année, la société luttant pour relancer ses ventes dans un contexte de concurrence accrue de la part de nouvelles marques de produits de beauté.

Strobel, qui a passé plus de trois décennies chez Procter & Gamble PG.N et a récemment dirigé sa division mondiale de soins de la peau et de soins personnels, succédera à Sue Nabi, qui se retire après cinq ans en tant que directeur général, a déclaré la société.

Coty n'a pas précisé quand elle comptait nommer un chef permanent. M. Strobel, qui a déjà travaillé pour Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino et Hugo Boss, prendra ses fonctions le 1er janvier.

"Je vois un potentiel énorme pour accélérer la croissance, renforcer notre position dans la beauté de prestige et de masse, et créer une valeur durable pour les actionnaires, les partenaires et les consommateurs du monde entier," a déclaré Strobel.

Le Financial Times a rapporté en décembre que l'actionnaire majoritaire de Coty, JAB Holding, prévoyait un remaniement de la direction de l'entreprise qui pourrait entraîner le départ de Nabi. Coty a réitéré qu'elle avait lancé une révision stratégique de son activité de beauté grand public, ajoutant que Strobel aurait le "soutien total du conseil d'administration"

Les entreprises de biens de consommation échangent leurs directeurs généraux presque aussi rapidement que les équipes sportives changent d'entraîneur, car les conseils d'administration s'impatientent face à la faiblesse de la croissance, à l'incertitude des droits de douane américains et à la difficulté d'attirer des consommateurs plus jeunes.

Kraft Heinz a choisi Steve Cahillane, vétéran de l'industrie et ancien chef de Kellogg, comme nouveau directeur général, marquant ainsi le dernier changement de direction parmi les marques de ménage cette année.

Coca-Cola KO.N et le fabricant de vêtements de yoga Lululemon LULU.O ont également nommé de nouveaux chefs, rejoignant ainsi leurs pairs tels qu'Unilever ULVR.L et Nestlé

NESN.S dans le remaniement de leur direction.