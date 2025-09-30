Coty étudie la possibilité de vendre CoverGirl et Rimmel pour se recentrer sur les parfums

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Coty veut renforcer ses activités dans le domaine des parfums

*

Explorer les partenariats, les cessions et les scissions dans le secteur des cosmétiques

*

La révision de l'entreprise vise à mieux "cibler" - la directrice générale

(Ajoute des détails aux paragraphes 1-6, 9-11)

Le fabricant de cosmétiques Coty

COTY.N a indiqué mardi qu'il avait lancé un examen stratégique de son activité beauté grand public qui pourrait conduire à la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel, alors qu'il prévoit de se concentrer sur son unité de parfums, plus rentable.

Cette décision est le reflet d'un marché difficile aux États-Unis pour le maquillage de masse, avec des pharmacies qui déstockent les stocks alors que les consommateurs soucieux de leur budget réduisent leurs dépenses, et une concurrence féroce de marques plus récentes qui se construisent une forte popularité en ligne. Le mois dernier, la société Coty , basée à New York, a prévu une baisse trimestrielle de son chiffre d'affaires en raison du ralentissement de la demande pour ses produits de beauté . La société a investi massivement dans son activité de beauté de masse aux États-Unis au détriment des parfums, avant de changer de cap lorsque la beauté de masse a été confrontée à la concurrence croissante de rivauxen ligne moins coûteux.

"Cette nouvelle structure va donner un nouvel élan et une orientation plus précise à la beauté grand public, en la positionnant pour être plus compétitive dans le paysage changeant de la beauté", a déclaré la directrice générale Sue Nabi, ajoutant qu'elle vise à développer le portefeuille de prestige de Coty grâce à des lancements à grand succès et à l'élévation de la marque.

PARTENARIATS, CESSIONS ET SCISSIONS POTENTIELS

La société a indiqué dans un communiqué que son examen se concentrerait surson segment des cosmétiques de masse générant 1,2 milliard de dollars de revenus , qui comprend des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que sur ses activités autonomes au Brésil , générant 400 millions de dollars de chiffre d'affaires.

"L'examen portera sur une gamme complète d'alternatives, y compris des partenariats, des cessions, des scissions et d'autres actions stratégiques potentielles", a déclaré Coty, ajoutant que l'objectif était de maximiser la valeur à long terme et de renforcer son bilan.

Les ventes à périmètre constant de la division beauté grand public de Coty ont chuté de 5% en glissement annuel au cours des 12 mois se terminant le 30 juin, a déclaré Coty le mois dernier. Au cours de la même période, ses parfums ultra-premium, de prestige et de beauté grand public ont tous connu une croissance comprise entre 2 % et 9 %.

La réduction des bénéfices a entamé le flux de trésorerie disponible de Coty, qui s'est élevé à 277,7 millions de dollars pour l'année se terminant le 30 juin, alors que la dette totale de la société était légèrement supérieure à 4 milliards de dollars.

Les efforts précédents de Coty ont consisté à regrouper les marques de produits capillaires et d'ongles au sein de l'entreprise de produits de beauté professionnels Wella et à vendre une participation majoritaire à KKR KKR.N . Coty s'efforce toujours de céder sa participation restante de 26 % dans cette activité.

Coty regroupera toutes les marques de parfums et de senteurs au sein d'une seule unité commerciale représentant 69 % des ventes de la société, tout en visant à maintenir une croissance régulière dans le secteur des cosmétiques et des soins de la peau.

Les actions de la société, qui ont perdu près de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année, étaient en légère hausse dans les échanges avant bourse mardi. Coty, qui exploite sous licence les marques de parfums de Gucci, Chloe et Burberry, a une capitalisation boursière d'environ 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal plus tôt dans la journée de mardi.