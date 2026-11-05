Coty, en pleine transformation, publie un bénéfice trimestriel en hausse

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MONICA SCHIPPER )

Le groupe américain de cosmétiques et parfums Coty (Marc Jacobs, parfums Burberry, Calvin Klein...) a publié un bénéfice en hausse de juillet à fin septembre (+64%), soutenu par la demande dans ses marchés principaux ainsi que la vente d'une de ses licences.

Le groupe, en pleine transformation, affiche au premier trimestre de son exercice décalé 2026/2027 un bénéfice de 106 millions de dollars, contre 65 millions de dollars un an auparavant, selon un communiqué publié mercredi.

De juillet à fin septembre, il a enregistré un chiffre d'affaires de 1,55 milliard de dollars (-1 % sur un an, -2 % en données comparables), légèrement supérieur aux attentes d'un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

C'est une amélioration par rapport aux deux précédents semestres, grâce à des progrès sur ses régions clés, les Etats-Unis, l'Amérique latine et l'Asie Pacifique, a fait valoir Markus Strobel, le président exécutif et directeur général par intérim.

L'an dernier, Coty avait publié une perte de 618 millions de dollars, pour des ventes en repli de 2% à 5,8 milliards de dollars. L'entreprise a lancé en 2025 une revue stratégique, qui devrait être finalisée d'ici à fin 2026, prévoyant notamment des réductions de coûts et une réduction de sa dette.

"Si nos progrès au premier trimestre sont encourageants, nous devons encore travailler pour transformer ces premiers signes de reprise en un redressement large et durable", a souligné Markus Strobel.

"Comme nous l’avons déjà indiqué, l'exercice 2027 sera une année de transition. Nous anticipons une reprise inégale, et la mise en œuvre prendra du temps", a-t-il ajouté.

Mercredi, Coty, a annoncé la prolongation de son partenariat de licence avec Marc Jacobs - initié en 2003 - pour une durée de 40 ans.

Le groupe américain qui possède aussi la licence beauté Gucci depuis 2016, avait annoncé en juillet la revendre avec un an d'avance pour "environ 400 millions de dollars" au groupe de luxe français Gucci. Les premiers versements liés à cette vente lui ont permis de réduire son endettement de 300 millions de dollars depuis juin, selon le communiqué.

Le marché des cosmétiques demeure porteur, selon la société. "La demande des consommateurs pour les produits de beauté reste robuste, avec une croissance plus modérée mais toujours soutenue dans les parfums et les produits cosmétiques", indique-t-elle ainsi.

Dans ces conditions, Coty anticipe pour le deuxième trimestre de son exercice 2027 une progression - en données comparables - des ventes des six principales marques de sa division prestige, avec toutefois une baisse du chiffre d'affaires global "de quelques pourcents, en ligne avec les deux derniers trimestres".