 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coty en hausse après avoir restitué la licence de Gucci Beauty pour 400 millions de dollars
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action de Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, gagne environ 6% à 2,36 dollars en pré-ouverture

** Mardi, COTY a accepté de restituer la licence Gucci Beauty au groupe français de luxe Kering PRTP.PA pour environ 400 millions de dollars, mettant ainsi fin à l'accord un an plus tôt

** La transaction comprend un paiement initial de 250 millions de dollars, 150 millions de dollars dus au plus tard le 30 septembre 2027, et jusqu’à 30 millions de dollars de primes liées à la performance, destinées à assurer une transition en douceur

** COTY continuera à exploiter Gucci Beauty au moins jusqu’au 30 juin 2027

** "Nous considérons cet accord comme une issue plus favorable que de laisser la licence arriver à expiration" – Jefferies

** La société de courtage ajoute que cette transition anticipée n’est pas tout à fait surprenante, la direction ayant précédemment indiqué qu’elle serait ouverte à une sortie accélérée de Gucci si cela créait de la valeur pour les actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 5% depuis le début de l’année

Valeurs associées

COTY RG-A
2,175 USD NYSE -2,68%
KERING
239,6500 EUR Euronext Paris -4,98%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 19:03

    Un an 400 millions , du pain béni pour coty

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,56 +3,45%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank