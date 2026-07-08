Coty en hausse après avoir restitué la licence de Gucci Beauty pour 400 millions de dollars

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8 juillet - ** L'action de Coty COTY.N , propriétaire de CoverGirl, gagne environ 6% à 2,36 dollars en pré-ouverture

** Mardi, COTY a accepté de restituer la licence Gucci Beauty au groupe français de luxe Kering PRTP.PA pour environ 400 millions de dollars, mettant ainsi fin à l'accord un an plus tôt

** La transaction comprend un paiement initial de 250 millions de dollars, 150 millions de dollars dus au plus tard le 30 septembre 2027, et jusqu’à 30 millions de dollars de primes liées à la performance, destinées à assurer une transition en douceur

** COTY continuera à exploiter Gucci Beauty au moins jusqu’au 30 juin 2027

** "Nous considérons cet accord comme une issue plus favorable que de laisser la licence arriver à expiration" – Jefferies

** La société de courtage ajoute que cette transition anticipée n’est pas tout à fait surprenante, la direction ayant précédemment indiqué qu’elle serait ouverte à une sortie accélérée de Gucci si cela créait de la valeur pour les actionnaires

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 5% depuis le début de l’année