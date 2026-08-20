Coty dévisse après des résultats mitigés et une dégradation de RBC

Coty a débuté en forte baisse jeudi à la Bourse de New York suite à la publication de résultats trimestriels contrastés et à une dégradation de recommandation des analystes de RBC, deux facteurs qui ne font qu'alimenter l'incertitude récurrente autour du dossier.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture de Wall Street, le titre chute de 10,1% à 2,72 dollars. L'action, également cotée à Paris, perdait 14% au même moment sur Euronext.

Des prévisions peu encourageantes

Le spécialiste de la beauté a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars au titre de son 4ème trimestre décalé, clos fin juin, soit une hausse de 1% en données publiées mais un repli de 1% en données comparables.

En données ajustées, son résultat d'exploitation s'est tassé à 39,5 millions de dollars, contre 67,7 millions un an plus tôt, donnant une marge opérationnelle de 3,1% en recul de 2,3 points de pourcentage.

Sa perte nette s'est accrue à 144,3 millions de dollars, à comparer avec un manque à gagner de 72,1 millions de dollars sur la même époque de l'exercice précédent.

Pour son 1er trimestre fiscal, qui a débuté en juillet, le fabricant de parfums, de soins et de maquillage fondé à Paris en 1904 a dit s'attendre à une décroissance comprise entre 1% et 5% de son chiffre d'affaires en données comparables. C'est dans l'ensemble plus mauvais que ce que prévoyait le consensus, qui faisait apparaître un repli de 2% des ventes.

Considérant son exercice 2026/2027 comme une période de "transition", Coty s'est toutefois abstenu de communiquer des objectifs annuels, même s'il assure que ses performances devraient s'améliorer tout au long de l'exercice, notamment grâce aux réductions de coûts prévues dans le cadre de son programme stratégique "Coty.Curated".

RBC se tient à l'écart

Dans une note publiée ce matin, les équipes de RBC soulignent que ces commentaires illustrent à quel point la direction n'a aucune certitude quant au moment où l'entreprise recommencera à faire croître son activité ou à être plus rentable.

"Le fait qu'ils n'en soient qu'au tout début du programme Coty.Curated, l'arrêt plus rapide que prévu de la licence Gucci, et la nécessité de prendre d'autres mesures de réduction des coûts (pour compenser en partie la perte liée à Gucci) rendent la situation très complexe, et il va falloir du temps avant que tout cela donne des résultats", prévient la banque canadienne.

"Etant donné le manque de visibilité en vue d'une reprise durable, nous préférons rester en retrait pour le moment", conclut RBC, qui abaisse son opinion à "performance en ligne avec le secteur" et réduit son objectif de cours de 8 à 3 dollars.

L'annonce de la nomination d'une nouvelle directrice financière pourrait également apporter un certain degré d'incertitude, d'après les spécialistes.

Le groupe basé à New York a officialisé hier soir l'arrivée prochaine de Soraya Benchikh, l'ancienne directrice financière de British American Tobacco (BAT), qui succédera à Laurent Mercier à compter du 1er septembre.

Dans tout ce tumulte, l'action ne semblait toujours pas parvenir à trouver un plancher, en dépit d'une chute qui atteint déjà 44% sur les 12 derniers mois. A 2,72 dollars, le titre évolue cependant encore un peu au-dessus de ses plus bas historiques atteints autour de 1,82 dollar à la fin du mois de juin.