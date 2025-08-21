Coty anticipe une baisse des ventes sur les deux prochaines trimestres

(AOF) - Coty a dévoilé des résultats annuels décevants sur l'exercice 2024/2025. La multinationale américaine de produits de beauté a été confrontée à la faiblesse de la consommation aux États-Unis pesant sur la demande de produits de beauté. Sur cette période, Coty a déclaré une perte nette de 381,1 millions de dollars, alors que la société affichait un bénéfice net de 76,2 millions de dollars il y a un an. La perte par action est de 0,44 dollar contre un bénéfice par action de 0,09 dollar l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation s'élève à 241,1 millions de dollars, en diminution de 56%.

L'Ebitda ajusté de 1,08 milliard de dollars a diminué de 1% sur un an, avec une marge de 18,4%, ce qui reflète une expansion de 60 points de base de la marge.

Les revenus nets de Coty ont atteint 5,89 milliards de dollars, soit un repli de 4% Ils comprenaient un effet négatif de 1% du taux de change. Sur une base à données comparables (LFL), le chiffre d'affaires net a diminué de 2 %.

Sur le prochain exercice 2025/2026, Coty anticipe une baisse de ses ventes 6 à 8% au premier trimestre et un recul de 3 à 5% au second trimestre, avec un retour à la croissance au second semestre.

En outre, Coty s'attend à une pression sur sa marge brute au premier semestre du prochain exercice, résultant d'une baisse des ventes ainsi que de l'impact net des tarifs douaniers. Ses efforts d'atténuation tarifaire seront plus significatifs au cours du deuxième semestre.

