Coterra manque ses prévisions de bénéfices trimestriels et signale que la tempête hivernale a affecté sa production au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 1, 6-10)

La société Coterra Energy CTRA.N a manqué jeudi les attentes de Wall Street concernant le bénéfice du quatrième trimestre, en raison de la baisse des prix du brut, et a mis en garde contre un impact sur sa production du premier trimestre dû à la tempête hivernale aux États-Unis.

Les prix mondiaux du brut ont été mis sous pression par les inquiétudes croissantes concernant l'offre excédentaire, le Venezuela devant ajouter de nouveaux barils.

La société a déclaré que le prix moyen du pétrole était de 58,16 dollars par baril au cours du trimestre, contre 68,57 dollars par baril un an plus tôt.

Elle a produit 813 100 barils équivalent pétrole par jour, contre 681 500 barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société prévoit également que la production totale pour 2026 se situera entre 750 000 et 810 000 bep/j, en tenant compte de l'impact de la tempête hivernale au premier trimestre.

"Nous prévoyons que, compte tenu de l'impact de la tempête hivernale Fern, le premier trimestre sera inférieur à la production quotidienne moyenne annuelle ", a déclaré Coterra.

Les actions de la société ont chuté de 1,4 % pour atteindre 29,59 dollars après la fermeture des marchés.

La tempête hivernale a réduit la production pétrolière américaine de 2 millions de barils par jour, soit environ 15 % de la production nationale totale, selon les estimations des analystes et des négociants, ce qui a eu un impact sur les entreprises telles que Coterra.

La société s'attend à ce que les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année se situent entre 2,18 et 2,33 milliards de dollars.

Au début du mois, Coterra Energy et son rival Devon DVN.N ont annoncé une fusion de 58 milliards de dollars , visant à renforcer l'échelle et l'efficacité des coûts à mesure que les prix du pétrole s'affaiblissent.

La fusion devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre et les entreprises visent à réaliser des économies annuelles avant impôts d'un milliard de dollars d'ici 2027.

Coterra a affiché un bénéfice ajusté de 39 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.