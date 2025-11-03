Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

Coterra Energy CTRA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, la société pétrolière et gazière étant confrontée à la baisse des prix du pétrole.

Le bénéfice ajusté de la société était de 41 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 44 cents par action, selon les données compilées par LSEG.