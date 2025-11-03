 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coterra Energy manque ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 22:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coterra Energy CTRA.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre lundi, la société pétrolière et gazière étant confrontée à la baisse des prix du pétrole.

Le bénéfice ajusté de la société était de 41 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 44 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
24,390 USD NYSE +3,09%
Gaz naturel
4,12 USD NYMEX +0,19%
Pétrole Brent
64,85 USD Ice Europ -0,34%
Pétrole WTI
61,01 USD Ice Europ +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank