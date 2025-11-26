Cotation suspendue pour Transgene avec une levée de fonds
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:20
La société de biotechnologie a fait part mardi soir d'une émission d'actions nouvelles auprès d'investisseurs spécialisés via un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres et d'investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.
Un engagement de souscription par l'Institut Mérieux (TSGH) pour au moins 70 MEUR a été pris, et 2 actionnaires existants, dont le Groupe Dassault (SITAM Belgique) ont l'intention de participer au placement privé pour 10 MEUR.
Les fonds levés lui permettront d'accélérer le développement du programme myvac, sa plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer, tout en assurant à la société une visibilité financière étendue jusqu'au début de 2028.
Transgene a aussi annoncé une augmentation de capital concomitante, réservée à l'Institut Mérieux (TSGH), d'un montant d'environ 39,4 millions d'euros et souscrite par capitalisation de son avance en compte courant, au même prix.
