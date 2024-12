Costco Wholesale: BPA en hausse de 13% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - La chaine de magasins-entrepôts Costco Wholesale a publié jeudi soir un BPA de 4,04 dollars au titre de son premier trimestre comptable (clos le 24 novembre), à comparer à 3,58 dollars sur la même période de l'année dernière.



Le groupe précise que son BPA du trimestre écoulé intègre un avantage fiscal (lié à des rémunérations en actions) pour 22 cents par action, à comparer un effet non récurrent du même type de 10 cents par action un an auparavant.



Ses ventes nettes pour le trimestre ont augmenté de 7,5% à 61 milliards de dollars en données publiées, dont une progression de 7,1% à surface comparable et hors impacts des variations des prix de l'essence et des devises.





