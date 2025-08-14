Costco ne vendra pas la pilule abortive dans ses pharmacies, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 5)

Costco Wholesale COST.O a décidé de ne pas distribuer la pilule abortive mifépristone dans ses plus de 500 pharmacies, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Selon le rapport, un groupe d'activistes religieux avait demandé au distributeur d'éviter de vendre le médicament. Bloomberg News, qui a cité une déclaration de la société, a indiqué que Costco n'avait pas constaté de demande de la part des consommateurs pour la pilule et n'a pas voulu dire si le groupe conservateur avait joué un rôle dans sa décision.

Danco Laboratories, qui fabrique la pilule abortive, et Costco n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

La mifépristone, associée à un autre médicament appelé misoprostol, est utilisée pour interrompre une grossesse dans les 10 semaines suivant la conception. Ce médicament a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en 2000.

La pilule bloque l'hormone progestérone, qui aide le corps d'une femme à maintenir la paroi de l'utérus pendant la grossesse. Le second médicament, le misoprostol, est ensuite pris pour terminer le processus.

Les principaux détaillants et chaînes de pharmacies, dont Walmart WMT.N , Albertsons Companies ACI.N , Walgreens WBA.O et CVS Health CVS.N , n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.