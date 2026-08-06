 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Costco : la consommation américaine se tasse après un printemps très dynamique
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 19:39
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Costco continue d'envoyer un signal plutôt rassurant sur la consommation américaine, même si la dynamique perd progressivement de son intensité. En juillet, les ventes comparables aux Etats-Unis ont progressé de 10,3% en données publiées pour les quatre semaines closes le 2 août.

La lecture sous-jacente est toutefois moins spectaculaire puisque, hors effets liés aux variations des prix de l'essence et des changes, la croissance comparable ressort à 6,9%. L'écart de 3,4 points avec le chiffre publié montre que ces facteurs ont sensiblement amplifié la progression apparente des ventes.

Le plus intéressant réside néanmoins dans la séquence des derniers mois, qui dessine une normalisation après un printemps particulièrement dynamique. La croissance comparable ajustée aux Etats-Unis avait atteint 8,0% en avril, puis 8,7% en mai, avant de ralentir à 7,6% en juin et à 6,9% en juillet. Ce dernier chiffre reste légèrement supérieur au rythme moyen de 6,7% enregistré depuis le début de l'exercice fiscal, mais l'élan observé au printemps s'est clairement tassé.

Le signal n'est donc pas celui d'un décrochage du consommateur américain, mais plutôt d'un retour progressif vers la tendance. Le positionnement prix de Costco, son modèle d'abonnement et la concentration de son offre sur les achats courants peuvent toutefois rendre son activité plus résistante que celle d'autres détaillants américains.

Valeurs associées

COSTCO WHSL
947,8200 USD NASDAQ -0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
82,14 -1,13%
CAC 40
8 714,93 +0,17%
HAFFNER ENERGY
0,4555 -1,19%
Or
4 339,07 +2,33%
2CRSI
27,6 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank