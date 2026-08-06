Costco : la consommation américaine se tasse après un printemps très dynamique

Costco continue d'envoyer un signal plutôt rassurant sur la consommation américaine, même si la dynamique perd progressivement de son intensité. En juillet, les ventes comparables aux Etats-Unis ont progressé de 10,3% en données publiées pour les quatre semaines closes le 2 août.

La lecture sous-jacente est toutefois moins spectaculaire puisque, hors effets liés aux variations des prix de l'essence et des changes, la croissance comparable ressort à 6,9%. L'écart de 3,4 points avec le chiffre publié montre que ces facteurs ont sensiblement amplifié la progression apparente des ventes.

Le plus intéressant réside néanmoins dans la séquence des derniers mois, qui dessine une normalisation après un printemps particulièrement dynamique. La croissance comparable ajustée aux Etats-Unis avait atteint 8,0% en avril, puis 8,7% en mai, avant de ralentir à 7,6% en juin et à 6,9% en juillet. Ce dernier chiffre reste légèrement supérieur au rythme moyen de 6,7% enregistré depuis le début de l'exercice fiscal, mais l'élan observé au printemps s'est clairement tassé.

Le signal n'est donc pas celui d'un décrochage du consommateur américain, mais plutôt d'un retour progressif vers la tendance. Le positionnement prix de Costco, son modèle d'abonnement et la concentration de son offre sur les achats courants peuvent toutefois rendre son activité plus résistante que celle d'autres détaillants américains.