Costco en hausse après que Mizuho l'ait relevé à "surperformance"

5 janvier - ** Les actions du distributeur en alimentation Costco Wholesale COST.O en hausse de 2% à 871,99 $

** Mizuho relève le titre de "neutre" à "surperformance" et augmente la prévision de 950 $ à 1 000 $

** Le courtier dit que le plus grand défi de COST n'est pas le manque de demande mais la gestion d'un trafic écrasant dans ses entrepôts les plus fréquentés, note que COST ajoute plus d'emplacements dans les marchés existants et pousse les adhésions premium pour gérer cet afflux

** La croissance des salaires, conformément au nouvel accord avec les employés, aide la société à contrôler les coûts et à sortir d'une période de fortes dépenses, ce qui se traduit par une forte croissance à deux chiffres des bénéfices

** 23 des 37 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée", 1 comme "vendue"; PT médian de 1 036 $ - données compilées par LSEG

** COST a chuté de ~6% en 2025