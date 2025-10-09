Costco en hausse après l'augmentation de ses ventes en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du distributeur en épicerie Costco COST.O ont augmenté de 2,6 % à 938,61 $ après que la société ait fait état d'une hausse de ses ventes nettes en septembre, après la fermeture des marchés mercredi

** Les ventes nettes ont augmenté de 8% à 26,58 milliards de dollars contre 24,62 milliards de dollars il y a un an pour la période de 5 semaines terminée le 5 octobre

** Les ventes comparables de septembre activées numériquement, connues auparavant sous le nom de ventes commerciales de commerce électronique, ont augmenté de 26,1% contre 22,9% il y a un an

** En incluant les mouvements de la session, COST a augmenté d'environ 3% depuis le début de l'année