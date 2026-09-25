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Costco dépasse les prévisions grâce à ses prix avantageux sur l'essence et à ses offres en vrac, qui attirent les consommateurs lassés par l'inflation
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 01:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations contextuelles tout au long du texte)

* Le chiffre d'affaires trimestriel de 95,72 milliards de dollars dépasse les estimations de LSEG, qui s'élevaient à 94,86 milliards de dollars

* Le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre à périmètre constant, hors carburant, progresse de 6,70 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 6,11 %

* La société a bénéficié de remboursements de droits de douane à hauteur de 184 millions de dollars au cours du trimestre, a déclaré le directeur financier Millerchip

par Angela Christy M et Nicholas P. Brown

Costco Wholesale COST.O a dépassé jeudi les estimations trimestrielles, enregistrant une forte croissance de ses ventes à magasins comparables, les pressions inflationnistes ayant poussé les consommateurs vers ses stations-service à prix réduits et stimulé la demande dans l'ensemble de ses entrepôts.

Le distributeur en grande surface a annoncé un bénéfice par action ajusté de 6,60 dollars au quatrième trimestre, hors gain ponctuel de 15 cents lié aux remboursements de droits de douane, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s'élevaient à 6,53 dollars , selon les données de LSEG.

Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé d’environ 11 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 95,72 milliards de dollars , dépassant les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 94,86 milliards de dollars . Le chiffre d’affaires total à périmètre constant, hors carburant et effets de change, a augmenté de 6,7 %, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 6,11 %.

Costco a tiré profit de la volonté des consommateurs de faire durer davantage leur budget familial: son modèle de vente en gros à bas prix et son offre de carburant à prix réduit ont contribué à attirer les clients dans un contexte de pressions persistantes sur les coûts.

"Ce fut un nouveau trimestre très solide pour Costco, dont la croissance des ventes à périmètre constant continue de devancer celle de ses concurrents du secteur des grandes surfaces, grâce à une fréquentation équilibrée et à la hausse du panier moyen", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA.

L'essence a été un moteur clé des ventes, le directeur général Ron Vachris ayant déclaré que l'activité avait connu une "année record".

Les stations-service Costco, qui pratiquent généralement des prix inférieurs à ceux du marché selon Oliver Chen, analyste chez TD Cowen, ont contribué à attirer une clientèle sensible aux prix alors que la guerre en Iran fait flamber les prix des carburants.

La société a bénéficié de remboursements de droits de douane à hauteur de 184 millions de dollars au cours du trimestre, en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (International Emergency Economic Powers Act), a indiqué Gary Millerchip, directeur financier de Costco, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Ces remboursements ont été réinvestis sous forme de baisses de prix sur certains articles, notamment les produits de première nécessité, la viande, les boissons et certains articles non alimentaires, a ajouté le directeur général Ron Vachris.

Le distributeur a également constaté une augmentation de la valeur moyenne du panier d’achat, les consommateurs regroupant leurs visites en magasin pour faire le plein de produits alimentaires et d’autres produits de première nécessité en une seule fois, plutôt que de se rendre plusieurs fois en magasin.

L'action de la société est restée stable en séance prolongée. À la clôture de jeudi, le titre avait progressé de près de 4 % depuis le début de l'année.

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