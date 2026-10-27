CoStar va racheter Vexcel pour environ 730 millions de dollars ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Le titre de la plateforme de données immobilières CoStar CSGP.O a reculé de 12 % à 28,30 dollars lors des négociations après la clôture, après l'annonce d'un accord de 730 millions de dollars visant à racheter Vexcel Group

** Vexcel est un opérateur de programmes d'imagerie aérienne de qualité topographique

** CoStar affiche un BPA ajusté de 38 cents au troisième trimestre, contre des estimations de 34 cents, selon les données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du troisième trimestre à 952 millions de dollars, contre des estimations de 946,2 millions de dollars

** Prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 comprises entre 1,38 $ et 1,41 $

** Le cours cible médian des 22 courtiers couvrant le titre s'établit à 35 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture de lundi, le titre CSGP affichait une baisse d’environ 50 % depuis le début de l’année