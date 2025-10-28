CoStar revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de l'augmentation du nombre de nouvelles réservations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoStar CSGP.O , une société de données et d'analyse de l'immobilier commercial, a relevé ses prévisions de revenus annuels et a dépassé les estimations du troisième trimestre mardi, grâce à l'augmentation des réservations et à la croissance de ses plates-formes basées sur l'abonnement, telles que Homes.com.

Le sentiment des constructeurs de logements américains s'est redressé dans l'espoir que la baisse des taux hypothécaires relancerait la demande de logements, bien que les volatilités économiques persistantes et un marché du travail morose soient susceptibles de tempérer une partie de l'impulsion attendue.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires de l'année 2025 se situe entre 3,23 et 3,24 milliards de dollars, contre 3,14 à 3,16 milliards de dollars prévus précédemment. Les analystes estimaient en moyenne 3,18 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les agents immobiliers et les clients s'appuient sur des plateformes telles que CoStar, qui offre aux utilisateurs un accès à des listes détaillées de propriétés, à des informations sur les locations et les ventes, à des profils de locataires et à des statistiques actualisées sur la demande.

La société a déclaré des nouvelles réservations nettes de 84 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit un bond de 92 % par rapport à l'année précédente.

Le propriétaire d'Apartments.com a déclaré un chiffre d'affaires de 834 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux estimations des analystes (813,1 millions de dollars).

Son bénéfice ajusté de 23 cents par action a également dépassé l'estimation de 18 cents.

Les actions de la société basée à Arlington, en Virginie, ont toutefois baissé de près de 3 % dans les échanges prolongés.

CoStar prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté compris entre 26 et 28 cents par action, le point médian de cette fourchette étant inférieur à l'estimation des analystes (28 cents).

Par ailleurs, la société a été impliquée dans d'importants litiges, notamment un procès contre Zillow ZG.O pour violation des droits d'auteur et un procès de consommateurs rejeté affirmant qu'elle a aidé des hôtels haut de gamme à fixer illégalement le prix des chambres.