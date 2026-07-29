CoStar revoit à la baisse ses prévisions annuelles face à l'incertitude qui règne sur le marché immobilier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoStar Group CSGP.O a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, optant pour une stratégie de réduction des coûts afin de faire face aux incertitudes du marché de l'immobilier commercial.

L'action de la société a chuté de 13,3 % en séance prolongée.

* CoStar, propriétaire de plateformes en ligne telles que Homes.com et Apartments.com, est réputé pour ses vastes bases de données sur l’immobilier commercial et ses outils d’analyse accessibles par abonnement, utilisés par les agents immobiliers et les clients.

* La société table désormais sur un chiffre d’affaires annuel compris entre 3,72 et 3,76 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,78 à 3,82 milliards de dollars.

* CoStar a limité la hausse de ses coûts d’exploitation à 2 % au cours du trimestre et a également revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’environ 100 millions de dollars par rapport à ses prévisions initiales.

* La reprise du marché immobilier a été ralentie par les tendances de travail hybride apparues après la pandémie et par le poids de la hausse des coûts d’emprunt, ce qui a pesé sur la demande pour la suite de données et d’outils d’analyse phare de CoStar.

* CoStar prévoit également un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 935 millions et 945 millions de dollars, ce qui est inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 967,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 31 et 34 cents pour le troisième trimestre, ce qui est également inférieur aux estimations de 38 cents par action.

* L'expansion agressive de l'entreprise sur les marchés résidentiels s'est avérée coûteuse et, selon les analystes, devrait peser sur les marges pendant plusieurs années.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 925 millions de dollars, soit un peu en dessous des estimations de 928,75 millions de dollars.

* Le bénéfice trimestriel ajusté s’est établi à 32 centimes par action, dépassant les prévisions de 29 centimes par action.

* La société a annoncé un volume net de nouvelles commandes de 69 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, soit une hausse de 3 % par rapport au premier trimestre.