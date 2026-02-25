CoStar publie des prévisions prudentes, le titre recule
Pour le premier trimestre, CoStar prévoit un chiffre d'affaires compris entre 890 millions et 900 millions de dollars, en dessous des 905,1 millions attendus selon LSEG. Le bénéfice ajusté est anticipé entre 16 et 19 cents par action, contre 25 cents estimés par le marché. Le groupe cherche à compenser la faiblesse persistante de l'immobilier d'entreprise par le développement de sa plateforme résidentielle Homes.com.
Cette stratégie d'expansion vers le segment grand public s'accompagne de dépenses élevées qui pèsent sur les marges, alors que la concurrence de Zillow s'intensifie. Au quatrième trimestre clos le 31 décembre, CoStar a toutefois dépassé les attentes avec un chiffre d'affaires de 900 millions de dollars et un bénéfice ajusté de 31 cents par action, supérieurs aux prévisions des analystes.
Valeurs associées
|45,9550 USD
|NASDAQ
|-6,50%
