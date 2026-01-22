Corvus Pharma poursuit sa progression après une levée de fonds rehaussée de 175 millions de dollars

22 janvier -

** Corvus Pharmaceuticals CRVS.O en hausse de 5,9% à 23,46 $ en pré-marché après la tarification de son offre de titres complémentaire de 175 millions de dollars

** La société biopharmaceutique a vendu mercredi dernier () environ 7,9 millions d'actions à 22,15 $, en ligne avec la dernière vente

** Le montant de l'offre a été rehaussé, passant de 150 millions de dollars ()

** Les actions de CRVS ont grimpé de 166% mardi pour clôturer à leur plus haut niveau depuis 7 ans après que la société ait annoncé () des données positives sur le soquelitinib pour la dermatite atopique (eczéma)

** Les actions ont encore augmenté de 3,5 % le mercredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement et à des fins générales, y compris les dépenses d'investissement et de R&D, notamment pour ses essais cliniques de phase 3 sur le lymphome à cellules T et de phase 2 sur la dermatite atopique, l'hidradénite suppurée et l'asthme

** Jefferies et Goldman Sachs sont les principaux teneurs de livre pour l'offre, rejoints par Mizuho

** Les 7 analystes sont optimistes sur le titre; PT médian 25,50 $, selon les données de LSEG