Corteva vise le quatrième trimestre pour la scission prévue en deux sociétés

La société agrochimique américaine Corteva CTVA.N a déclaré mercredi qu'elle s'attend à ce que la séparation annoncée précédemment en deux sociétés cotées en bourse ait lieu au cours du quatrième trimestre de cette année.

À la fin de l'année dernière, la société avait déclaré qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides afin de mieux cibler sa stratégie.

Chuck Magro, directeur général de Corteva, a déclaré lors de la BofA Global Agriculture and Materials Conference que la société annoncerait le siège, les équipes de direction et le directeur général de New Corteva au cours du premier semestre de cette année.

Les dirigeants de l'entreprise ont ajouté qu'ils étaient optimistes quant à l'avenir de l'industrie des produits phytosanitaires, citant la croissance régulière de la demande et le potentiel de consolidation.

"Nous constatons une forte demande, essentiellement dans le monde entier, mais des vents contraires vont continuer à souffler sur les prix, mais le volume devrait plus que les compenser", a déclaré l'un des cadres supérieurs lors de la conférence.

Corteva dispose également d'un pipeline de 9 milliards de dollars pour la protection des cultures, avec une demi-douzaine de produits actifs et encore plus de produits biologiques qui devraient arriver sur le marché au cours de la prochaine période.

"La situation de notre entreprise est donc très solide", a déclaré le dirigeant.

Corteva a déclaré qu'une dynamique positive du point de vue politique aux États-Unis pourrait profiter non seulement au marché national du soja, mais aussi à celui du canola et de la moutarde.