Corteva va scinder ses unités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse

Les actions de Corteva chutent de 7 % après l'annonce de la scission

L'unité de protection des cultures s'occupera des réclamations environnementales concernant les PFAS

(Ajout de détails sur la conférence téléphonique; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

Corteva CTVA.N a annoncé mercredi qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétéscotées distinctes, l'entreprise d'agrochimie cherchant à affiner son orientation stratégique.

La séparation permettra à chaque société d'établir des stratégies spécifiques d'allocation de capital, de répondre plus rapidement aux changements du marché et de poursuivre des opportunités de croissance de manière indépendante, a déclaré Corteva.

Les actions de Corteva ont chuté d'environ 7 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de cinq mois. L'action a chuté de plus de 14 % depuis que le Wall Street Journal a fait état des projets de scission de la société le mois dernier, les analystes s'inquiétant des perturbations et de la dilution.

La société a estimé que les dis-synergies, c'est-à-dire les coûts supplémentaires liés à la scission de l'entreprise, s'élèveraient entre 80 et 100 millions de dollars.

" Nous ne pensons pas que le multiple d'évaluation de Corteva ait été affecté ou limité par la présence de l'activité pesticides dans le portefeuille... l'activité pesticides a bénéficié de l'effet de halo de l'activité semences à plus forte valeur ajoutée", a déclaré Edlain Rodriguez, analyste chez Mizuho.

Corteva a ajouté que son unité de protection des cultures serait chargée de régler les plaintes environnementales , y compris la pollution liée aux PFAS, ou "forever chemicals".

La société, ainsi que DuPont DD.N et Chemours CC.N , sont tenues de payer 875 millions de dollars sur 25 ans à l'État du New Jersey.

Le secteur des semences de Corteva représentait 57 % de ses ventes totales en 2024, le reste provenant de son autre segment, qui produit des herbicides, des fongicides, des insecticides et des traitements de semences.

L'entreprise elle-même est issue de la scission en trois parties du conglomérat chimique DowDuPont en 2019.La scission de Corteva fait suite à six années de réduction des coûts, de simplification du portefeuille et d'investissement dans de nouvelles technologies.

Depuis la séparation, les actions de Corteva ont augmenté de plus de 133 % et sa valeur de marché s'élève aujourd'hui à 45,93 milliards de dollars.

Corteva rejoint plusieurs géants tels que Kraft Heinz

KHC.O , Warner Bros Discovery WBD.O et DuPont, qui ont annoncé des scissions de grande envergure au cours de l'année écoulée.

La scission devrait être achevée au cours du second semestre 2026.

Le directeur général Chuck Magro dirigera la scission des semences, tandis que le président Greg Page restera à la tête de Corteva, qui se concentrera sur la protection des cultures.