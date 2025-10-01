Corteva va scinder ses unités de semences et de pesticides en sociétés cotées distinctes

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails et d'éléments de contexte; mise à jour des actions)

Corteva CTVA.N a annoncé mercredi qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en deux sociétés distinctes cotées en bourse, alors que la société d'agrochimie cherche à affiner son orientation stratégique et à stimuler les rendements pour les actionnaires.

La séparation permettra à chaque société de définir des stratégies spécifiques d'allocation de capital, de réagir plus rapidement aux changements du marché et de poursuivre des opportunités de croissance de manière indépendante, a déclaré Corteva.

"Les marchés des semences et des produits phytosanitaires ont évolué et, par conséquent, nous voyons que les opportunités à venir pour les deux sociétés divergent - c'est le bon moment pour agir afin de garder une longueur d'avance sur le marché", a déclaré le directeur général Chuck Magro.

Les actions de Corteva ont augmenté de près de 1 % dans les échanges avant bourse à la suite de cette nouvelle. Le Wall Street Journal a rapporté pour la première fois le projet de scission de Corteva le 12 septembre, et l'action de la société a chuté de 9 % depuis lors, car on craint que la scission ne perturbe les opérations et n'entraîne une dilution de la valeur.

Le secteur des semences de Corteva a généré environ 57 % de son chiffre d'affaires net total de 16,90 milliards de dollars l'année dernière, le reste provenant de son segment de protection des cultures, qui produit des herbicides, des fongicides, des insecticides et des traitements de semences.

Lasociété elle-même a été créée après la scission du conglomérat chimique DowDuPont en trois entités en 2019. Depuis lors, ses actions ont augmenté de plus de 133 %, et la société a maintenant une valeur de marché de 45,93 milliards de dollars.

L'entreprise agrochimique rejoint plusieurs géants de l'industrie tels que Kraft Heinz KHC.O , Warner Bros Discovery

WBD.O et DuPont DD.N , qui ont annoncé des scissions de grande envergure au cours de l'année écoulée.

La scission de Corteva fait suite à six années de réduction des coûts, de simplification du portefeuille et d'investissement dans de nouvelles technologies qui ont contribué à renforcer sa position dans les deux segments.

L'entreprise prévoit que la scission sera achevée au cours du second semestre 2026.

À la suite de la scission, le directeur général Magro deviendra ledirecteur général de la société issue de la scission qui abritera l'activité semences. Greg Page, président de Corteva, conservera son poste au sein de la société existante qui gérera le segment des produits phytosanitaires.