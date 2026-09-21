CORRIGÉ-Pepco mise sur un nouveau centre logistique en Pologne et sur des contrats de transport de marchandises à long terme pour renforcer la résilience de sa chaîne logistique

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(Corrige le deuxième point et le paragraphe 7 afin de préciser que le taux de fiabilité de 35 % des porte-conteneurs concerne l'ensemble des expéditions, et non spécifiquement Pepco.)

* Pepco s'appuie sur des accords de fret et sur un nouveau hub polonais pour atténuer la hausse des coûts de transport

* Les perturbations mondiales ont réduit à 35 % le taux global d'arrivées à l'heure des porte-conteneurs

* Le directeur général affirme que Pepco mettra tout en œuvre pour éviter de répercuter la hausse des coûts sur ses clients

par Marta Maciag et Alicja Surdy

L'enseigne européenne de discount Pepco PCOP.WA mise sur des contrats de fret à long terme et un nouveau centre de distribution polonais pour amortir l'impact de la hausse des coûts de transport et des perturbations croissantes de la chaîne d'approvisionnement.

Cotée à la Bourse de Varsovie, Pepco, qui exploite plus de 4 000 magasins dans 19 pays européens, a inauguré jeudi un centre de distribution près du port balte de Gdańsk, en Pologne, destiné à soutenir l’expansion rapide de son réseau de magasins et à améliorer la résilience de sa chaîne d’approvisionnement.

Partout dans le monde, les détaillants sont confrontés à une hausse des coûts de transport et de carburant liée aux conflits au Moyen-Orient, les perturbations en mer Rouge et dans le détroit d’Ormuz ayant paralysé les voies maritimes mondiales.

"Avec des contrats à assez long terme… nous sommes en mesure d’atténuer les pics (de coûts) que nous connaissons actuellement", a déclaré à Reuters le directeur général Stephan Borchert, précisant que l’entreprise avait conclu des accords de transport par conteneurs s’étendant au-delà de l’été prochain.

Pepco évolue sur un marché très concurrentiel de la grande distribution à bas prix, face à des concurrents tels que la chaîne néerlandaise Action et Sinsay, la marque économique d’

LPPP.WA de LPP, ce qui rend une logistique efficace indispensable pour conserver son avantage en matière de prix bas.

PERTURBATIONS DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

"Je travaille dans la chaîne d’approvisionnement depuis 45 ans et je n’ai jamais connu une situation pareille", a déclaré Martin White, directeur logistique de Pepco, évoquant une combinaison particulièrement difficile de perturbations, notamment des changements forcés d’itinéraires maritimes et des typhons en Chine qui ont bloqué les marchandises de Pepco à Shanghai en août.

En raison de ces perturbations, seuls environ 35 % de l’ensemble des expéditions par conteneur arrivent à temps, a précisé M. White. Le cabinet de conseil en chaîne d’approvisionnement Sea-Intelligence avait estimé la fiabilité des délais à l’échelle mondiale à 56,4 % en juillet, avec un taux de seulement 21 % à Shanghai.

Une partie du site de Gdańsk servira de centre de dégroupage, ce qui permettra à Pepco de décharger les conteneurs et de décider où acheminer les marchandises après leur arrivée — des décisions qui étaient auparavant prises alors que les stocks se trouvaient encore en Asie.

M. Borchert a précisé que l’entreprise ne constituait pas de stock tampon supplémentaire, mais comptait plutôt sur un meilleur suivi et des contrats de fret à long terme pour gérer la situation.

Il a ajouté que Pepco ferait tout son possible pour éviter de répercuter la hausse des coûts sur ses clients, mais qu’elle envisagerait cette option "de manière sélective" si l’ensemble du secteur était contraint d’agir ainsi.

Ni M. White ni M. Borchert n’ont fourni de chiffres détaillés concernant la hausse des coûts de transport.