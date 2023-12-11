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CORRIGÉ-(OFFICIEL)-BRIEF-5E Advanced Materials annonce un accord de soutien à la restructuration et de nouveaux capitaux propres - 6 déc
information fournie par Reuters11/12/2023 à 13:50

(Corrige le point 4 après que la société ait précisé que la date d'entrée en vigueur de l'ajout de Selig au conseil d'administration est le 11 décembre et non le 5 décembre)

5E Advanced Materials Inc FEAM.O :

* 5E ADVANCED MATERIALS ANNONCE UN ACCORD DE SOUTIEN À LA RESTRUCTURATION ET DE NOUVEAUX CAPITAUX PROPRES

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - DE NOUVEAUX INVESTISSEURS S'ENGAGENT À HAUTEUR DE 25 MILLIONS DE DOLLARS DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - BLUESCAPE SPECIAL SITUATIONS IV, LLC A FOURNI UNE OPTION POUR INVESTIR 10 MILLIONS DE DOLLARS US SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION.

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A AJOUTÉ STEFAN SELIG AU CONSEIL, À COMPTER DU 11 DÉCEMBRE

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - DE NOUVEAUX INVESTISSEURS ACQUIÈRENT 50 % DU CAPITAL EN CIRCULATION DES BILLETS CONVERTIBLES AUPRÈS DU banque EN VERTU DE L'ENTENTE DE RACHAT D'ACTIONS

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - LA TRANSACTION EST SOUTENUE À L'UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

* 5E ADVANCED MATERIALS INC - LA SOCIÉTÉ PRÉVOIT DE METTRE EN OEUVRE LA TRANSACTION ET LA RESTRUCTURATION PAR LE BIAIS D'UNE RESTRUCTURATION EXTRAJUDICIAIRE

Plus d'informations sur la société: FEAM.O

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