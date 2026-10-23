GB/PMI: Les entreprises enregistrent leur meilleur mois d'activité depuis février

Vue de la Banque d'Angleterre et du quartier financier, à Londres

Les entreprises britanniques connaissent leur meilleur mois ‌en termes d'activité depuis février, avec la hausse des nouvelles commandes et à la reprise de la ​demande liée à l'intelligence artificielle, selon l'enquête préliminaire des PMI de S&P Global publiée vendredi.

Les indices préliminaires des directeurs d'achat (PMI) au Royaume-Uni ont confirmé les signes de résilience de l'économie face au choc des ​prix de l'énergie lié à la guerre en Iran, les industriels enregistrant leur plus forte hausse de production depuis plus de deux ans, tandis ​que les entreprises du secteur des services ont ⁠fait état d’une accélération des nouvelles commandes.

Les entreprises ont embauché du personnel supplémentaire pour la première ‌fois depuis que le recrutement avait été freiné par une hausse d’impôt prévue dans le budget 2024 de l’ancienne ministre des Finances Rachel Reeves, ce qui vient ​s’ajouter à d’autres signes d’une reprise ‌naissante sur le marché de l’emploi.

Certaines entreprises ont invoqué une hausse de leurs ⁠ventes liée aux dépenses d’investissement dans l’IA et à la demande croissante de services technologiques, a indiqué S&P Global.

D’autres ont reporté leurs dépenses en attendant le budget de la semaine prochaine, ce qui pourrait ⁠se traduire par une ‌accélération de la croissance si le ministre des Finances, John Healey, évite de prendre ⁠des mesures préjudiciables aux entreprises, a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market ‌Intelligence.

Les pressions sur les prix sont restées fortes, "rendant non seulement presque certaine une hausse des ⁠taux de la Banque d’Angleterre (BoE) lors de sa prochaine réunion de politique ⁠monétaire, mais réduisant également probablement ‌la probabilité de nouvelles hausses de taux d’ici 2027", a-t-il ajouté.

L’enquête PMI a montré que les anticipations ​des entreprises pour l’année à venir ont légèrement progressé ‌en octobre, mais sont restées inférieures à la moyenne à long terme, les entreprises s’inquiétant des guerres en Ukraine et dans ​le Golfe, ainsi que de la hausse des coûts d’emprunt.

• L'indice composite préliminaire des PMI de S&P Global s'établit à 53,1 en octobre, un chiffre supérieur aux prévisions des économistes interrogés par ⁠Reuters qui misaient sur 51,8 et en hausse par rapport aux 52,0 enregistrés en septembre.

• L'indice du secteur manufacturier ressort à 52,8 en octobre, après 51,9 le mois précédent et contre des attentes à 51,7.

• L'indice flash du secteur des services progresse à 53,1 en octobre par rapport au 52,1 enregistrés en septembre, tandis que les prévisions tablaient sur un ralentissement à 51,8.

(Rédigé par William Schomberg ; version française ​Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)