Saab: triplement des commandes au 3T, grâce à des contrats en Ukraine et en Allemagne

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe de défense suédois Saab a plus que triplé son carnet de commandes au troisième trimestre, grâce notamment à un important contrat d'avions de chasse Gripen destinés à l'Ukraine, et indiqué qu'il allait augmenter ses capacités de production, selon son rapport trimestriel publié vendredi.

"La demande croissante des clients se traduit par d'importantes commandes, notamment pour des avions de combat Gripen destinés à l'Ukraine, le système de surveillance aérienne GlobalEye et une commande liée aux nouvelles frégates allemandes", a noté le patron du groupe Micael Johansson, cité dans le rapport.

"Nous continuons à investir dans nos capacités futures et à développer nos capacités de production, tandis que notre solide carnet de commandes et l'avancement de nos programmes nous placent en bonne position pour poursuivre notre croissance", a-t-il ajouté.

Les prises de commandes se sont élevées à 65,8 milliards de couronnes (5,9 milliards d'euros), contre 20,9 milliards un an plus tôt. Le carnet de commandes atteint ainsi 364,2 milliards de couronnes, en hausse de 80% en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires s'est lui établi à 20,6 milliards de couronnes, en hausse de 30% par rapport à la même période l'année dernière.

Le bénéfice net de Saab a bondi de 47% au troisième trimestre, à 1,43 milliard de couronnes.

Fin juin, l'Ukraine a signé un contrat pour l'achat de 16 appareils Gripen E, dernier modèle de cet avion.

Et en juillet, Saab a signé un contrat d'environ 783 millions d'euros (8,7 milliards de couronnes) avec le constructeur naval allemand TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) pour équiper quatre nouvelles frégates de la marine allemande.