CORRIGÉ - MISE À JOUR N° 2-Les États-Unis et l'Australie vont investir 2 milliards de dollars dans les minéraux stratégiques et faire avancer le projet d'Alcoa consacré au gallium (21 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du paragraphe 8 de l'article du 21 octobre: le gallium est un sous-produit du processus de raffinage de l'alumine, et non une matière première utilisée pour produire de l'alumine)

Les États-Unis et l'Australie ont accordé un soutien financier à plusieurs entreprises australiennes dans le cadre d'un accord de grande envergure sur les minéraux stratégiques visant à contrer l'emprise de la Chine sur ce secteur, ce qui a entraîné une forte hausse des cours des actions de ces entreprises mardi.

En vertu de l'accord signé par le président américain Donald Trump et le Premier ministre australien Anthony Albanese, les deux pays se sont engagés à investir chacun au moins 1 milliard de dollars au cours des six prochains mois dans des projets d'exploitation minière et de traitement, ainsi qu'à fixer un prix plancher pour les minéraux critiques, une mesure réclamée de longue date par les sociétés minières occidentales.

La Banque américaine d’export-import (EXIM) a indiqué avoir envoyé sept lettres d’intention (LOI) pour un montant total de plus de 2,2 milliards de dollars afin de faire avancer des projets liés aux minéraux critiques en Australie, en accord avec les intérêts américains.

Ces LOI ont été adressées à Arafura Rare Earths ARU.AX , Northern Minerals NTU.AX , Graphinex, Latrobe Magnesium

LMG.AX , VHM VHM.AX , RZ Resources et Sunrise Energy Metals

SRL.AX . Elles marquent une nouvelle étape dans la sécurisation des minéraux qui alimentent l’industrie manufacturière américaine, la sécurité nationale et d’autres secteurs stratégiques, a déclaré l’EXIM dans un communiqué.

Les actions d’Arafura ont progressé de 8 % en début de séance, tandis que celles de Northern Minerals, Latrobe Magnesium et VHM ont bondi respectivement de 11 %, 15 % et 20 %, même si celles de Sunrise étaient en baisse. Ces performances contrastent avec la hausse de 0,7 % enregistrée par l’indice

.AXJO , qui reflète l’ensemble du marché.

Les gouvernements ont déclaré qu’ils contribueraient également à faire avancer un projet du producteur américain d’aluminium Alcoa AA.N visant à construire une usine de gallium à côté de sa raffinerie d’alumine en Australie-Occidentale, qui pourrait fournir jusqu’à 10 % de l’offre mondiale de gallium.

Cette annonce a fait bondir de 8 % les actions d’Alcoa cotées en Bourse en Australie.

Le gallium, récupéré comme sous-produit lors du processus de raffinage de l’alumine, est un minéral essentiel pour le secteur technologique, en particulier les industries des semi-conducteurs et de la défense.

L’Australie a indiqué dans un communiqué qu’elle apporterait jusqu’à 200 millions de dollars de financement en fonds propres à des conditions préférentielles pour ce projet, qui comprend des droits d’achat réservés au gouvernement australien, tandis que les États-Unis réaliseraient également un investissement en fonds propres assorti de droits d’achat.

En août, Alcoa a signé un accord de développement conjoint avec Japan Australia Gallium Associates (JAGA), une coentreprise entre le gouvernement japonais et Sojitz Corp 2768.T , pour ce projet.

La société a indiqué qu’une fois les études de faisabilité terminées, une entité ad hoc détenue par les gouvernements américain et australien ainsi que par Alcoa devrait conclure une coentreprise avec JAGA pour construire l’usine, dont Alcoa assurerait l’exploitation.