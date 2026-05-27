CORRIGÉ - MISE À JOUR 1-Royal Caribbean abandonne son projet de parc aquatique au Mexique suite à une levée de boucliers environnementale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le récif corallien, l'investissement envisagé, le projet de Cozumel et les plages publiques)

La compagnie de croisière Royal Caribbean RCL.N a abandonné son projet de construction d'un grand parc aquatique sur la côte sud des Caraïbes mexicaines après que les autorités ont refusé d'accorder les permis environnementaux nécessaires, a déclaré mercredi la présidente Claudia Sheinbaum.

Le refus émis la semaine dernière par le ministère mexicain de l'Environnement avait conclu que le parc "Perfect Day" proposé était trop invasif pour l'écosystème fragile de Mahahual, une ville côtière située à proximité de mangroves protégées et de la barrière de corail mésoaméricaine.

Le projet a suscité une vive opposition de la part des habitants et des militants inquiets de l’impact du mégatourisme sur le deuxième plus grand récif corallien du monde.

"Le projet ne sera pas réalisé à cet endroit", a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne, ajoutant que le gouvernement était en pourparlers avec l’entreprise afin d’envisager de délocaliser le projet vers une zone moins sensible sur le plan environnemental.

Royal Caribbean n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi. Suite au refus initial du permis, l'entreprise s'est dite optimiste quant à ses investissements au Mexique et a prévu de discuter d'autres propositions avec les parties prenantes.

Ce projet, autrefois présenté comme la "destination la plus grande, la plus audacieuse et la plus spectaculaire", s’inscrivait dans le cadre d’un investissement proposé de 1,5 milliard de dollars dont les responsables avaient initialement affirmé qu’il répondrait à des normes de durabilité élevées.

Sheinbaum a déclaré mercredi que les autorités avaient informé la société que les trois permis liés au parc – dont l'un concernait une jetée – n'avaient pas été accordés.

Le litige à Mahahual reflète un débat plus large sur le tourisme de masse sur les côtes mexicaines. Alors que les plages sont constitutionnellement publiques, les habitants et les militants affirment que les grands complexes touristiques restreignent souvent l'accès au littoral.

L'opérateur de croisières poursuit toutefois la mise en place d'un club de plage distinct, dont l'ouverture est prévue cette année sur l'île voisine de Cozumel.