CORRIGÉ-Le tour de table de série D d'Impulse Space atteint 808 millions de dollars alors que son carnet de commandes ne cesse de s'étoffer

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(Corrige l'évaluation mentionnée au premier point et au deuxième paragraphe)

* Selon une source, cette levée de fonds valorise Impulse à 5,4 milliards de dollars

* Impulse utilisera ces nouveaux capitaux pour accélérer le recrutement et la production

par Akash Sriram

Impulse Space a levé 308 millions de dollars dans le cadre d’une extension de son tour de table de série D, a annoncé mercredi cette start-up spécialisée dans la construction de vaisseaux spatiaux destinés au transport de satellites et d’autres charges utiles, alors qu’elle s’apprête à honorer un carnet de commandes provenant de clients commerciaux et gouvernementaux.

Cette extension valorise l’entreprise à 5,4 milliards de dollars, selon une source proche de la société. L’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O en juin, évaluée à 86 milliards de dollars, a renforcé l’enthousiasme des investisseurs pour le secteur spatial, contribuant ainsi à améliorer les conditions de levée de fonds pour des entreprises telles qu’Impulse.

Cette levée de fonds porte le montant total du financement de série D d’Impulse à 808 millions de dollars, après un tour de table de 500 millions de dollars annoncé en juin qui valorisait l’entreprise à 4,26 milliards de dollars.

L’entreprise a également recruté Adam Townsend, ancien cadre chez Vizio, au poste de directeur financier, alors qu’elle intensifie sa production et s’efforce de transformer en chiffre d’affaires un carnet de commandes en pleine croissance, composé de contrats gouvernementaux et commerciaux.

La demande des investisseurs pour ce tour de table est restée forte après sa clôture, a déclaré en exclusivité à Reuters le président et directeur des opérations, Eric Romo, ce qui a permis à Impulse de lever davantage de capitaux pour se développer en anticipation de la demande des clients.

Impulse, fondée par Tom Mueller, premier employé de SpaceX et ancien responsable de la propulsion, utilisera ces nouveaux capitaux principalement pour accélérer le recrutement et la production. L’entreprise compte désormais plus de 600 employés et plus de 180 postes à pourvoir.

“Nous avons examiné le plan et nous nous sommes dit: “Eh bien, si nous levons un peu plus de fonds, cela nous donnera la certitude que, même si un scénario pessimiste venait à se produire à l’avenir, nous pourrons embaucher et prendre un peu d’avance sur les prévisions de nos clients””, a déclaré M. Romo.

Impulse a déjà vendu tous ses billets pour les missions de vol partagé Helios “Caravan 2” et “Caravan 3” prévues pour 2028 et a enregistré des réservations pour des vols dédiés supplémentaires, a précisé M. Romo.

“Je pense que le marché nous a surpris, si ce n’est à la hausse, en ce qui concerne l’accueil réservé à ce produit”, a-t-il déclaré. “Notre carnet de commandes pour Helios est vraiment plein. Nous devons donc désormais tenir nos engagements envers ces clients.”