CORRIGÉ-Le CFPB américain abandonne l'affaire de discrimination contre Citibank avec trois ans d'avance

(Corrige le paragraphe 5 pour préciser que Citi a refusé de commenter alors que le CFPB n'a pas répondu)

L'agence américaine de surveillance du crédit à la consommation a mis fin jeudi à une procédure d'exécution de 2023 contre la filiale de prêt de Citigroup C.N , Citibank, qui avait pénalisé le géant bancaire pour des allégations de discrimination à l'encontre d'Arméniens américains en Californie.

En 2023, Citibank a accepté de payer près de 26 millions de dollars d'amendes et de réparations aux consommateurs pour répondre aux allégations selon lesquelles elle aurait intentionnellement discriminé des demandeurs de cartes de crédit sur la base de leur nom de famille et aurait ensuite fabriqué illégalement des dossiers pour dissimuler cette discrimination.

À l'époque, Citigroup s'était excusé, déclarant qu'un "petit nombre" d'employés avaient contourné les protocoles en essayant de contrecarrer un réseau de fraude arménien et que les personnes impliquées avaient fait l'objet de mesures disciplinaires.

Dans une ordonnance publiée jeudi sur le site web du CFPB, le directeur par intérim Russell Vought a déclaré que le CFPB avait mis fin à l'ordonnance par consentement, notant que la banque avait payé les frais de règlement et pris des mesures pour éviter de nouvelles violations.

Les représentants de Citigroup se sont refusés à tout commentaire. Le CFPB n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire. Russell Vought, qui est également le directeur du budget du président Donald Trump et qui a supervisé les efforts de réduction des effectifs fédéraux, a déclaré mercredi qu'il prévoyait de fermer le CFPB dans les mois à venir.

L'ordonnance initiale de 2023 devait rester en vigueur pendant encore trois ans et contenait des dispositions exigeant que la banque fournisse au CFPB des dossiers de conformité sur demande et mette des employés et d'autres personnes à la disposition des enquêteurs si nécessaire. Depuis que Donald Trump a pris le contrôle du CFPB en février, l'agence a cherché à annuler plusieurs mesures d'application déjà résolues, notamment à l'encontre de Toyota Motor Credit , Bank of America , Apple et US Bank . Elle a également abandonné en masse des affaires en cours.