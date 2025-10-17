 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 145,00
-0,54%
Indices
Chiffres-clés

CORRIGÉ-Le CFPB américain abandonne l'affaire de discrimination contre Citibank avec trois ans d'avance
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 00:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le paragraphe 5 pour préciser que Citi a refusé de commenter alors que le CFPB n'a pas répondu)

L'agence américaine de surveillance du crédit à la consommation a mis fin jeudi à une procédure d'exécution de 2023 contre la filiale de prêt de Citigroup C.N , Citibank, qui avait pénalisé le géant bancaire pour des allégations de discrimination à l'encontre d'Arméniens américains en Californie.

En 2023, Citibank a accepté de payer près de 26 millions de dollars d'amendes et de réparations aux consommateurs pour répondre aux allégations selon lesquelles elle aurait intentionnellement discriminé des demandeurs de cartes de crédit sur la base de leur nom de famille et aurait ensuite fabriqué illégalement des dossiers pour dissimuler cette discrimination.

À l'époque, Citigroup s'était excusé, déclarant qu'un "petit nombre" d'employés avaient contourné les protocoles en essayant de contrecarrer un réseau de fraude arménien et que les personnes impliquées avaient fait l'objet de mesures disciplinaires.

Dans une ordonnance publiée jeudi sur le site web du CFPB, le directeur par intérim Russell Vought a déclaré que le CFPB avait mis fin à l'ordonnance par consentement, notant que la banque avait payé les frais de règlement et pris des mesures pour éviter de nouvelles violations.

Les représentants de Citigroup se sont refusés à tout commentaire. Le CFPB n'a pas répondu à un courriel demandant un commentaire. Russell Vought, qui est également le directeur du budget du président Donald Trump et qui a supervisé les efforts de réduction des effectifs fédéraux, a déclaré mercredi qu'il prévoyait de fermer le CFPB dans les mois à venir.

L'ordonnance initiale de 2023 devait rester en vigueur pendant encore trois ans et contenait des dispositions exigeant que la banque fournisse au CFPB des dossiers de conformité sur demande et mette des employés et d'autres personnes à la disposition des enquêteurs si nécessaire. Depuis que Donald Trump a pris le contrôle du CFPB en février, l'agence a cherché à annuler plusieurs mesures d'application déjà résolues, notamment à l'encontre de Toyota Motor Credit , Bank of America , Apple et US Bank . Elle a également abandonné en masse des affaires en cours.

Valeurs associées

CITIGROUP
96,280 USD NYSE -3,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: la croissance a ralenti à 4,8% au 3e trimestre (panel AFP)
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:10 

    La Chine devrait annoncer lundi que sa croissance s'est tassée au troisième trimestre, au plus bas depuis un an, selon les prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'AFP, un nouveau signal préoccupant pour son économie. Le géant asiatique peine à se ... Lire la suite

  • ( AFP / FEDERICO PARRA )
    Venezuela: croissance de presque 9% sur un an au 3T, selon la banque centrale
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:09 

    Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a progressé de 8,7% sur un an troisième trimestre, porté par les ventes de pétrole, a annoncé jeudi la banque centrale (BCV). Ce chiffre est publié alors que le Venezuela souffre d'une inflation galopante et d'une dévaluation ... Lire la suite

  • Des infirmières ouzbèkes apprennent l'allemand à Tachkent, le 13 août 2025 ( AFP / VYACHESLAV OSELEDKO )
    Pour les migrants centrasiatiques, la tentation de l'Occident plutôt que la Russie
    information fournie par AFP 17.10.2025 08:07 

    "On va travailler sur les mots de la santé", annonce une professeure d'allemand à des infirmières ouzbèkes en partance pour l'Allemagne. Comme elles, un nombre croissant de ressortissants d'Asie centrale tentent leur chance dans des pays occidentaux, intéressés ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.10.2025 08:06 

    Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine. Les officiels chinois ont mis à ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank